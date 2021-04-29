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В Виннице брокеры "чистили" украинцев на 7 млн гривен ежемесячно. Как работала схема?

29 апреля, 14:51

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В Виннице пресекли масштабную схему обмана украинцев – в call-центрах работали около 100 человек – как отмывали деньги

В Виннице разоблачили сеть подпольных call-центров, которая ежемесячно обманывала украинцев на 7 млн ​​грн. Нарушители предлагали людям виртуальные "брокерские услуги".

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Об этом сообщили в СБУ.

Отмечается, что схему "обслуживали" почти 100 человек. Нелегальный бизнес просуществовал полгода.

Как работала схема

Организатор – житель Винницы. Он наладил работу трех таких call-центров. Работники искали клиентов и регистрировали их на фиктивных брокерских сайтах. Тогда создавали электронные счета и переводили туда деньги.

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После этого дельцы получали доступ к чужим деньгам. Через фирмы-пособники они выводили средства в тень и переводили в наличные.

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Во время обысков в офисах было более 200 компьютеров и телекоммуникационное оборудование. Также нашли документы с доказательствами преступления.

Сейчас копы ищут всех людей, причастных с нелегальной схеме.

Напомним, ранее в Харькове накрыли нелегальную сеть кол-центров, которые присваивали деньги со счетов украинцев.

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Кроме того, в Одессе "накрыли" call-центры, обслуживающие компании из РФ.

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