В Виннице карета скорой попала в страшное ДТП: видео

В результате столкновения пострадали пять человек

В Виннице произошла серьезная авария с участием трех автомобилей – кареты скорой помощи, и двух легковушек – Renault Trafic и Mazda.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, инцидент случился вечером 17 марта на улице Немировское шоссе. В результате пять человек с травмами разной степени тяжести оказались в больнице.

"По данным следствия, водитель кареты скорой помощи, 27-летний житель Гайсина, двигаясь в направлении Винницы с включенными проблесковыми маячками, допустил столкновение с автомобилем Renault Trafic, который выезжал со второстепенной дороги на зеленый сигнал светофора", - говорится в сообщении.

В результате столкновения скорая помощь врезалась в отбойник и перевернулась на крышу Mazda, стоявшей на светофоре по встречной полосе движения.

"Пострадали медики скорой помощи – 37 и 45 лет, а также ее водитель и 63-летний больной, которого с инсультом везли в винницкую больницу. Кроме того, в больницу доставлен 32-летний водитель Renault Trafic", – отметили копы.

К счастью, водитель Mazda и трое его пассажиров не пострадали.

Полиция открыла уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения", которая предполагает до трех лет лишения свободы. Ведется расследование.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на протяжении февраля 2020 года на дорогах Украины произошло 12 672 аварии, в которых погибли 211 человек.

Добавим также, что в 2019 году в Украине было зафиксировано 160 675 аварий, в которых погибли 3454 человека.

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