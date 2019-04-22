В Виннице "скорые" смогут быстрее добираться к пациентам

Медики смогут определять геолокацию пациента

фото: pixabay.

Компания Google предоставила оперативно-диспетчерской службе Винницкой области свою версию технологии Advanced Mobile Location (АМL) для тестирования. Она поможет работникам скорой помощи и горожанам с телефонами быстрее встретиться. То есть, медики смогут поймать сигнал телефона и найдут пациента быстрее.

По словам директора департамента здравоохранения Винницкой ОГА Людмилы Грабович, новация очень интересна для частного сектора, где бригаде иногда приходится долго искать дорогу к больному.

"Метод АМL позиционируется как альтернатива классическим методам определения местоположения абонента, основанным на привязке к ближайшим башням мобильной связи. По предварительным оценкам, его точность до 4000 раз лучше", – отметила Людмила Грабович.

Также она рассказала, как работает технология. AML определяет, что смартфон вызывает медиков и автоматически включает GPS и Wi-Fi. Далее аппарат считывает координаты местоположения и пересылает их по SMS диспетчеру. После этого выключает GPS для сохранения заряда батареи. Пока этот вариант работает лишь при использовании смартфонов Android.

Напомним, Минздрав решил сделать украинских медиков более профессиональными, и внедряет систему непрерывного профессионального развития для врачей. Это означает, что теперь медики будут обязаны учиться ежегодно, а не раз в пятилетку, как раньше. В плюсе будут и медики, так как это им сулит прибавку к окладу, и пациенты — профессиональный уровень врачей будет постоянно расти.

Кроме этого, врачи в Украине скоро должны будут подтвердить право лечить. В Министерстве здравоохранения готовят закон, который введет для докторов обязательное лицензирование.

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