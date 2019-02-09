В Виннице служебная овчарка помогла оперативно найти вора

Винницкая овчарка оперативно разыскала мужчину, подозреваемого в четырех преступлениях

В Виннице служебная овчарка помогла оперативно найти вора 2019-02-09T18:18:50+02:00 Другие регионы Винницкая овчарка оперативно разыскала мужчину, подозреваемого в четырех преступлениях

В Виннице служебная овчарка помогла найти вора, который за одну ночь успел обчистить сразу четыре автомобиля – собака взяла след с автомобиля, из которого были похищены документы и навигатор, и привела к подозреваемому, который во всем сознался.

"Служебная собака взяла след, зашла в дом и провела прямо где было, у транспортного средства был неизвестный гражданин, на которого служебная собака среагировала, начала его облаивать", – рассказал кинолог Павел Полищук.

Как сообщалось, в Хмельницком открыли один из крупнейших в стране кинологических центров. Теперь вместе с пограничниками аэропорты будут патрулировать полицейские собаки. Активнее привлекать четвероногих будут и к охране порядка на улицах.

Напряженная ситуация в стране делает еще более востребованными собак, натренированных на поиск оружия, взрывчатки и на задержание террористов. Корреспонденты "Сегодня" побывали в кинологическом центре столичной полиции, чьих хвостатых питомцев часто задействуют в охране общественного порядка в центре Киева, и выяснили, как собак обучают для службы в полиции.

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