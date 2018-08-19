В Виннице столкнулись легковушка и микроавтобус: один погибший, семь пострадавших

Водитель Volkswagen Passat, который выехал на встречку, погиб на месте, его жена и трехлетний ребенок госпитализированы

В результате столкновения легкового автомобиля Volkswagen Passat и микроавтобуса FIAT Ducato на объездной дороге в Виннице в воскресенье, 19 августа, погиб один человек, еще семь были госпитализированы с травмами, включая 3-летнего ребенка. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции области.

В настоящее время следственно-оперативной группой установлено, что водитель автомобиля Volkswagen Passat, который двигался в сторону Винницы, выехал на встречную полосу движения. В результате ДТП, которое произошло около пяти часов утра, водитель легкового автомобиля погиб.

"Водитель легкового автомобиля, 33-летний житель Тернополя, погиб на месте, его жена и 3-летняя дочка госпитализированы с травмами разной степени тяжести", – уточнили в полиции.

Кроме того, по предварительной информации, в ДТП пострадали пятеро жителей Тернопольской области, которые ехали в микроавтобусе FIAT Ducato. В больницу для осмотра доставлены трое несовершеннолетних из микроавтобуса.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами, что повлекло смерть потерпевшего).

Не так давно под Киевом, на трассе "Киев-Чернигов", микроавтобус протаранил легковушку. В результате аварии пострадали два человека.

Напомним, что в июле был принят ряд решений в сфере ужесточения контроля безопасности пассажирских перевозок в Украине.

Также мы писали, что на автомобильных магистралях и основных дорогах в Украине могут появиться так называемые "SOS-станции", оборудованные средствами экстренной связи при возникновении чрезвычайной ситуации на дороге.