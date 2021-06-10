В Виннице столкнулись маршрутка и легковушка – один погибший, двое в реанимации (фото)

В Виннице на улице Лебединского столкнулись автомобиль Citroen и маршрутное такси. В результате аварии водитель легковушки погиб на месте происшествия. Его пассажирка и водитель маршрутки находятся в реанимации.
Как рассказали в пресс-службе ГУНП, авария произошла около 5:15. По предварительной информации следствия, 27-летний житель Винницы, управляя автомобилем Citroen Berlingo, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с маршрутным такси Mercedes Sprinter. На момент аварии в салоне маршрутки пассажиров не было.
К счастью, на момент ДТП в маршрутке не было пассажиров. Фото: ГУНП
В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте происшествия. Его 32-летняя пассажирка и 28-летний водитель маршрутного такси каретами скорой помощи доставлены в реанимационное отделение винницкой больницы.
Обстоятельства и причины ДТП будут установлены после проведения ряда экспертиз.
Двое пассажиров легковушки в реанимации. Фото: ГУНП
Следователи открыли уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего". За такое правонарушение предусмотрено до 8 лет лишения свободы.
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