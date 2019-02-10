В Виннице студент-медик умер от кори
Студент Винницкого медицинского университета умер от пневмонии, вызванной корью
В Виннице из-за пневмонии, которая была вызвана заболеванием корью, умер студент Винницкого национального медицинского университета Сергей Бутенко.
Как сообщили в Студенческом совете Винницкой области, парень скончался от коревой пневмонии – осложнения после перенесенного заболевания. Кроме того, студенты призвали украинцев вакцинироваться от кори, чтобы избежать этой опасной болезни.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Украине растет число летальных случаев после заболевания корью – недавно в Кривом Роге от осложнений болезни умерла 46-летняя женщина – вирус спровоцировал пневмонию, и врачи не смогли спасти пациентку.
Кроме того, в Министерстве здравоохранения признали, что, хотя эпидемия и не объявлена, но темпы заболеваемости шокируют даже специалистов. По официальной статистике правительства, в 2019 году корью заболели уже 15 тысяч человек. У каждого третьего недуг обнаружили на прошлой неделе (с 28 января по 3 февраля). Большинство среди инфицированных – дети.
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