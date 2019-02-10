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В Виннице студент-медик умер от кори

Сегодня, 13:04

Студент Винницкого медицинского университета умер от пневмонии, вызванной корью

В Виннице от осложнения кори умер студент медуниверситета
В Виннице от осложнения кори умер студент медуниверситета. Фото: Facebook
В Виннице студент-медик умер от кори //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/003/6a9/5c60036a90c1c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/003/6a9/5c60036a90c1c.jpg Другие регионы Студент Винницкого медицинского университета умер от пневмонии, вызванной корью

В Виннице из-за пневмонии, которая была вызвана заболеванием корью, умер студент Винницкого национального медицинского университета Сергей Бутенко.

Как сообщили в Студенческом совете Винницкой области, парень скончался от коревой пневмонии – осложнения после перенесенного заболевания. Кроме того, студенты призвали украинцев вакцинироваться от кори, чтобы избежать этой опасной болезни.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Украине растет число летальных случаев после заболевания корью – недавно в Кривом Роге от осложнений болезни умерла 46-летняя женщина – вирус спровоцировал пневмонию, и врачи не смогли спасти пациентку.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения признали, что, хотя эпидемия и не объявлена, но темпы заболеваемости шокируют даже специалистов. По официальной статистике правительства, в 2019 году корью заболели уже 15 тысяч человек. У каждого третьего недуг обнаружили на прошлой неделе (с 28 января по 3 февраля). Большинство среди инфицированных – дети.

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Тег Винница, умер, корь, болезнь, cтудент

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