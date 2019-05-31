В Виннице студенты зарабатывают на сортировке мусора
Они первые в городе, кто начал сортировать отходы ради выгоды
В Виннице студенты филиала Донецкого национального университета помогают горожанам превращать мусор на одежду, обувь и строительные материалы. Они первые в городе, кто начал сортировать отходы ради выгоды. Принимают более 20-ти видов мусора: от пластиковых и стеклянных бутылок до товарных чеков. На что это нацелено – узнавали журналисты "Сегодня".
В филиале Донецкого национального университета студенты открыли станцию по сортировке мусора. Отходы тут раскладывают в мешки. Единственное условие – все должно быть чистым. После переборки студенты все сдают в частное предприятие по сортировке отходов. Так на бумаге, пластике и полиэтилене молодежь зарабатывает.
За полученные от сортировки средства студенты планируют закупить новые баки и поставить их по всей Виннице. Таким образом они надеются убедить горожан, что отходам можно дать другую жизнь. Например, с крышечек можно изготовить тазики, ведра, плитку и черепицу для крыш. А из пластика, бумаги и полиэтилена на перерабатывающих заводах создают строительные материалы, покрытия для детских площадок и даже спортивную одежду.
Также мы писали, что украинцы бывают настолько равнодушными, что иногда готовы жить в беспорядке. Как пример – многоэтажки, где есть мусоропроводы. Жители ленятся выносить мусор на улицу, забивают им трубопроводы и жалуются на антисанитарию в подъездах.
Тем временем шведы превратили сбор мусора в спорт. Новый фитнес-тренд – сочетание спорта и общественно полезной работы. Мусор, который собрали плоггеры попадет в мусорные баки, а затем – на переработку или сжигание.
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