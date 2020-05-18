Убил собаку: в Виннице суд приговорил живодера к 5 годам тюрьмы

В Виннице, где недавно брат жестоко избил сестру на глазах у прохожих, суд вынес приговор мужчине, который ударил собаку, в результате чего она умерла. За жестокое обращение с животным 28-летний житель региона получил наказание в виде 5 лет лишения свободы. Об этом говорится в сообщении Винницкого городского суда Винницкой области.

"Суд признал виновным 28-летнего винничанина, который в марте 2019 года на школьном спортивном стадионе в городе Винница ударил ногой собаку на глазах у 80-летнего хозяина. От удара животное погибло", – рассказали в суде.

Собака, которую ударил живодер. Фото: vn.20minut.ua

Отмечается, что на судебном заседании обвиняемый свою вину не признал. В свою очередь прокурор просила суд назначить 28-летнему мужчине наказание в виде 7 лет лишения свободы.

"Для достоверного установления всех обстоятельств дела суд проанализировал показания обвиняемого, потерпевшего, трех свидетелей, всесторонне исследовал письменные доказательства и видеозаписи из следственного эксперимента. В результате полного и всестороннего судебного разбирательства, с учетом молодого возраста обвиняемого, отсутствия смягчающих обстоятельств, за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины, суд назначил 28-летнему мужчине наказание в виде 5 лет лишения свободы", – отмечается в постановлении суда.

Суд также применил к живодеру меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до вступления приговора в законную силу.

Отметим, что в украинском законодательстве с 2017 года существенно повышена ответственность за жестокое обращение с животными. В частности, статься 299 Уголовного кодекса Украины была дополнена частью третьей, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

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