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В Виннице супруги удерживали мужчину в подвале и пытали за "долг"

3 ноября, 13:16

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Подозреваемым грозит до пяти лет тюрьмы

В Виннице полицейские задержали супругов, которые держали в подвале 25-летнего мужчину. Его пытали, требуя вернуть несуществующий долг.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, пострадавшего избили, надели на голову мешок, угрожали пистолетом, завезли на территорию частного дома и удерживали в подвальном помещении в течение суток. Выяснилось, что злоумышленники обвинили потерпевшего, который на них работал, в краже 12 000 гривен.

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В полицию за помощью обратилась жена пострадавшего. Она и сообщила о том, что ее супруга похитили неизвестные люди.

Копам удалось выйти на подозреваемых. Их задержали в автомобиле в центре Винницы. При осмотре транспорта правоохранители изъяли мешок, веревку, металлическую трубу и другие орудия преступления.

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Кроме того, по месту жительства злоумышленников изъяли пистолет для отстрела резиновых пуль и другие вещественные доказательства.

По словам мужчины, его избили, а потом привезли домой, где забрали его паспорт, мобильный телефон и телевизор, требуя деньги.

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Сейчас 36-летний подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. Готовятся материалы для объявления ему о подозрении. Оценка действий его 30-летней жены будет предоставлена ​​в ходе следствия.

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По данному факту открыто уголовное производство по статье "незаконное лишение свободы или похищение человека". Такое преступление наказывается заключением на срок до 5 лет.

Ранее мы сообщали, что в Киеве двух мужчин приговорили к восьми годам за похищение человека.

Также напомним, во Львове правоохранители задержали злоумышленников, которых подозревают в похищении человека и угоне автомобиля.

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деньги Винница пытки долги полиция похищение супруги
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