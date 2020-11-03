В Виннице супруги удерживали мужчину в подвале и пытали за "долг"

В Виннице полицейские задержали супругов, которые держали в подвале 25-летнего мужчину. Его пытали, требуя вернуть несуществующий долг.
Как рассказали в пресс-службе ГУНП, пострадавшего избили, надели на голову мешок, угрожали пистолетом, завезли на территорию частного дома и удерживали в подвальном помещении в течение суток. Выяснилось, что злоумышленники обвинили потерпевшего, который на них работал, в краже 12 000 гривен.
В полицию за помощью обратилась жена пострадавшего. Она и сообщила о том, что ее супруга похитили неизвестные люди.
Копам удалось выйти на подозреваемых. Их задержали в автомобиле в центре Винницы. При осмотре транспорта правоохранители изъяли мешок, веревку, металлическую трубу и другие орудия преступления.
Кроме того, по месту жительства злоумышленников изъяли пистолет для отстрела резиновых пуль и другие вещественные доказательства.
По словам мужчины, его избили, а потом привезли домой, где забрали его паспорт, мобильный телефон и телевизор, требуя деньги.
Сейчас 36-летний подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. Готовятся материалы для объявления ему о подозрении. Оценка действий его 30-летней жены будет предоставлена в ходе следствия.
По данному факту открыто уголовное производство по статье "незаконное лишение свободы или похищение человека". Такое преступление наказывается заключением на срок до 5 лет.
Ранее мы сообщали, что в Киеве двух мужчин приговорили к восьми годам за похищение человека.
Также напомним, во Львове правоохранители задержали злоумышленников, которых подозревают в похищении человека и угоне автомобиля.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк