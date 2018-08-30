В Виннице тяжелоатлет установил рекорд Украины

Сегодня, 18:15

Спортсмен сам тащил два тяжелых автобуса


В Виннице зафиксировали новый рекорд Украины: его установил местный тяжелоатлет Сергей Грачев. Спортсмен тащил два автобуса весом более 22 тонн.

Установить рекорд мужчине удалось не с первой попытки, но он не сдался и попробовал во второй раз. И второй рывок для него стал удачным: мужчина за 19 секунд протащил два автомобиля на дистанции 19 метров.

Примечательно, что украинские спортсмены уже устанавливали такие рекорды, но Сергей получил достижение именно в своем, сравнительно легком для атлета весе – 85 килограмм. В следующем году Грачев планирует установить еще один рекорд – протянуть два трамвая с весом вдвое больше автобусов.

Напомним, в честь 27-й годовщины Независимости Украины в Черкассах решили установить необычный рекорд – там был сыгран футбольный матч продолжительность в одни сутки, в котором приняли участие около тысячи человек.                        

Кроме того, ранее сайт "Сегодня" сообщал, какие рекорды поставили украинцы в июле: тату, самая большая семья и божьи коровки. 
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