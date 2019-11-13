В Виннице у дороги появилась скульптура ангела в противогазе

В Виннице на оживленном перекрестке установили небольшую скульптуру ангела в респираторе. Автор изваяния выразил надежду на то, что неожиданный образ вынудить водителей задуматься о проблеме загазованности города.

Напомним, ранее в Киеве на проспекте Степана Бандеры появилась огромная скульптура английского бульдога в модной рубашке. Представители Национального реестра рекордов Украины планируют провести замеры и зафиксировать рекорд – самая большая скульптура собаки в Украине. Изваяние пса по имени Друг подарили Киеву мастера Иван Длугунович и Олег Годунов.

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Ранее сообщалось, что в сети разгорелась новая дискуссия вокруг памятника Николаю Щорсу, установленного на бульваре Т. Шевченко в центре столицы. Так, с памятника были демонтированы баннеры волонтеров организации "Вернись живым", которые закрывали скульптуру с весны этого года.

Напомним, Киевский городской совет намеревается перенести памятник Щорсу в Музей тоталитарной пропаганды СССР. При этом ранее конь, который является частью памятника Щорсу, лишился части ноги.

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