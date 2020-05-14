В Виннице умер настоятель храма, у которого нашли COVID-19: что о нем известно

В Виннице, где ранее в закрытом гробу похоронили жертву COVID-19, умер священник, у которого обнаружили новый коронавирус.
Протоирей Алексей Иродов был настоятелем храма священномученика Владимира, митрополита Киевского, который находится на ул. Брацлавской.
Священнослужителю было 49 лет. Неделю назад у Алексея Иродова и его жены Натальи подтвердили коронавирусную инфекцию, сообщает klasno.info.
Врачи до последнего боролись за жизнь отца Алексея, который находился в тяжелом состоянии.
Сейчас храм закрыт, все, кто общался со священниками храма, проходят проверку.
В Винницкой епархии УПЦ митрополит Винницкий и Барский Варсонофий и духовенство выразили искренние соболезнования матушке, его трем детям и всей семье покойного протоиерея Алексея Иродова, а также духовенству и прихожанам храма.
"Митрополит Варсонофий также выражает искреннюю благодарность всем врачам, которые в последние дни боролись за жизнь клирика", – говорится в сообщении на сайте епархии.
Напомним, ранее в Ивано-Франковске COVID-19 унес жизнь известного онкоуролога Игоря Закала.
Также в городе от коронавируной инфекции умерла 19-летняя девушка. У нее не было никаких сопутствующих заболеваний.
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