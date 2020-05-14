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В Виннице умер настоятель храма, у которого нашли COVID-19: что о нем известно

14 мая, 17:28

Татьяна Власенко

Заболела и жена священника

В Виннице, где ранее в закрытом гробу похоронили жертву COVID-19, умер священник, у которого обнаружили новый коронавирус.

Протоирей Алексей Иродов был настоятелем храма священномученика Владимира, митрополита Киевского, который находится на ул. Брацлавской.

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Священнослужителю было 49 лет. Неделю назад у Алексея Иродова и его жены Натальи подтвердили коронавирусную инфекцию, сообщает klasno.info.

Алексей Иродов. Фото: 33kanal.com

Врачи до последнего боролись за жизнь отца Алексея, который находился в тяжелом состоянии.

Сейчас храм закрыт, все, кто общался со священниками храма, проходят проверку.

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В Винницкой епархии УПЦ митрополит Винницкий и Барский Варсонофий и духовенство выразили искренние соболезнования матушке, его трем детям и всей семье покойного протоиерея Алексея Иродова, а также духовенству и прихожанам храма.

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"Митрополит Варсонофий также выражает искреннюю благодарность всем врачам, которые в последние дни боролись за жизнь клирика", – говорится в сообщении на сайте епархии.

Напомним, ранее в Ивано-Франковске COVID-19 унес жизнь известного онкоуролога Игоря Закала.

Также в городе от коронавируной инфекции умерла 19-летняя девушка. У нее не было никаких сопутствующих заболеваний.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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