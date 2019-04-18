В Виннице установили пасхальное дерево и украсили его массивными крашанками

К Пасхе город украсили писанками и крашанками

Пасхальные яйца можно сделать мраморными. Фото: Pixabay

В Виннице готовятся к пасхальным праздникам – в центре города установили огромное дерево, которое украсили деревянными писанками и крашанками. Каждая из них весит один килограмм.

Раскрашивали их вручную. Организаторы говорят, что пасхальное дерево создаст праздничное настроение для горожан и туристов, а еще около него можно будет сфотографироваться.

"Очень много провела времени за границей, видела много интересного и мне очень нравится, что на данный момент, что в нашей стране мы также перенимаем такие традиции", – отметила винничанка Виктория Борович.

"Была традиция украшать самое красивое дерево на селе лентами, писанками, цветами, вкусностями, и мы решили перенять эту старинную традицию", – рассказала декоратор Дарья Паламарчук.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожной пасхи от Марты Стюарт. "Сегодня" также писали, как приготовить горячие крестовые маффины по рецепту Джейми Оливера.

Смотрите видео, как приготовить немецкий пасхальный кекс:

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