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В Виннице установили уличную кабинку с обеззараживающим паром: фото

25 апреля, 23:55

Татьяна Очеретяна

Если первая кабинка принесет положительные результаты, количество установок увеличат

В Виннице, где на швейной фабрике заражение коронавирусом подтвердили у семи работников, установили автономную установку для дезинфекции на территории Винницкого центра первичной помощи. Дезинфекцией могут воспользоваться как врачи, так и люди, приходящие в медучреждение. Об этом сообщили на сайте Винницкого городского совета.

Отмечается, что обеззараживание происходит, когда человек заходит в тоннель. Тогда включаются две системы дезинфекции – холодный пар и ультразвук.

"Здесь действует два таких процесса. Это туман и обычное распыление. Два механизма позволяют сделать так, чтобы дезрастворы попали в труднодоступные места. Благодаря туману оно экономит расход дезсредств", – рассказала глава правления благотворительного фонда Елена Данилова.

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"Это для дезинфекции врачей, которые здесь работают, и людей, которые заходят в медицинские учреждения. Как пользоваться – нужно зайти, закрыть глаза, чтобы не попадал раствор на слизистые, пройти по кабинке и выйти. Это абсолютно безопасно, единственное, что есть люди, которые склонны к аллергии, с бронхиальной астмой, таким людям нужно это осторожно делать", – объяснил директор центра семейной медицины №3 Сергей Бельц.

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Такие же установки есть и в странах Европы и Китае. В Виннице решили усовершенствовать санитайзер: по сравнению со стандартными моделями, устройство тратит в четыре раза меньше дезсредства.

Если эксперимент удастся, подобные кабинки разместят не только на входах в больницы, но и в административных зданиях и ТРЦ.

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Напомним, в Винницкой области коронавирус подтвердили у 11 полицейских. Большинство заболевших правоохранителей – это сотрудники областного управления.

Также мы сообщали, что в больнице Винницы от коронавируса излечилась 73-летняя женщина, которая к тому же имела тяжелую патологию.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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