В Виннице в частном зоопарке поселились птенцы пеликанов

В одном из частных зоопарков в Виннице поселились двое птенцов пеликанов. Их привезли сюда в качестве подарка, а теперь птицы от своей хозяйки не отходят ни на шаг.

Симонне и Патрику всего четыре месяца. Птицы легко запоминают свои имена и даже ревнуют хозяев друг к другу. Кроме того, новые питомцы, по словам владелицы зоопарка, легко поддаются дрессировке, а с мячом играют не хуже собак.

Уже весной перья у пеликанов побелеет, а через несколько лет, как рассчитывают владельцы, у Симонны и Патрика может появиться потомство.

Напомним, не так давно в зоопарке Винницы появился новый житель – белый верблюд, который после переезда из частного зоопарка на Донбассе три года жил в небольшом вольере возле ресторана.

Кроме того, в Казатине Винницкой области супруги в частном доме открыли мини-зоопарк. В их доме обитают около полсотни веселых и игривых животных. В просторных и чистых клетках живут лисы, еноты и хорьки, а в открытых вольерах – морские свинки и ежики.