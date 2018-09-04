В Виннице в частном зоопарке поселились птенцы пеликанов

Сегодня, 13:55

Птицы выполняют различные команды и любят играть с людьми 


В одном из частных зоопарков в Виннице поселились двое птенцов пеликанов. Их привезли сюда в качестве подарка, а теперь птицы от своей хозяйки не отходят ни на шаг.    

Симонне и Патрику всего четыре месяца. Птицы легко запоминают свои имена и даже ревнуют хозяев друг к другу. Кроме того, новые питомцы, по словам владелицы зоопарка, легко поддаются дрессировке, а с мячом играют не хуже собак.     

Уже весной перья у пеликанов побелеет, а через несколько лет, как рассчитывают владельцы, у Симонны и Патрика может появиться потомство.

Напомним, не так давно в зоопарке Винницы появился новый житель – белый верблюд, который после переезда из частного зоопарка на Донбассе три года жил в небольшом вольере возле ресторана.                     

Кроме того, в Казатине Винницкой области супруги в частном доме открыли мини-зоопарк. В их доме обитают около полсотни веселых и игривых животных. В просторных и чистых клетках живут лисы, еноты и хорьки, а в открытых вольерах – морские свинки и ежики.
Винница, пеликаны, зоопарк, птенцы

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