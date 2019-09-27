В Виннице в квартире нашли мумию мужчины

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В спальном микрорайоне Виннице обнаружили жуткую находку – мумию мужчины. Все подробности инцидента узнавали журналисты "Сегодня".

Как выяснилось, жители одного из домов давно жаловались на ужасный запах из квартиры одинокого пенсионера. Люди думали, что вонь распространяется от хлама, который старик приносил домой с помойки. Мужчина жил отшельником и с кем не общался.

Недавно люди вызвали коммунальщиков и полицию. Те открыли дверь и ужаснулись: среди хлама, на диване, нашли высохшее тело пенсионера. Предполагают, что оно пролежало так больше года.

"Он всегда жил один, и он вел затворную жизнь, никого не пускал, он ни с кем не общался, так, поздоровается и все. Мы все думали, что он в доме престарелых", – рассказала соседка мужчины Тамила Муляр.

Напомним, не так давно в одной из квартир Харькова на улице Семена Кузнеца полицейские нашли тело 39-летней женщины в состоянии мумификации.

Кроме того, мы сообщали, что в николаевской многоэтажке в одной из квартир 30 лет хранили тело. Останки 100-летней женщины берегла ее дочь.

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