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В Виннице водитель на скорости сбила 13-летнего школьника. В каком состоянии подросток (видео)

25 мая, 12:00

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Жуткое ДТП произошло на улице Ивана Богуна – женщину-водителя задержали, вероятно, она была в состоянии алкогольного опьянения – подробности

В Виннице водитель внедорожника не вписалась в поворот, снесла забор и сбила 13-летнего подростка на тротуаре. Очевидцы говорят, что женщина, которая была за рулем едва держалась на ногах.

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Как сообщает корреспондент "Сегодня" Оксана Щербина, авария произошла на улице Ивана Богуна. Мальчика прооперировали. Он в тяжелом состоянии с раненой головой и повреждением мозга, рассказывают врачи.

Видео: Сегодня

У женщины-водителя взяли кровь на анализы, чтобы проверить употребляла ли она алкоголь или наркотики. Сегодня, 25 мая, ей будут выбирать меру пресечения.

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Ранее мы сообщали, что в Николаеве мальчик на самокате попал под колеса автомобиля.

Также напомним, во Львовской области легковушка дважды переехала четырехлетнюю девочку.

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