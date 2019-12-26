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В Виннице водитель "под кайфом" пытался дать взятку патрульным: видео

26 декабря, 12:16

Мужчине теперь грозит до четырех лет лишения свободы

Водитель объяснил превышение скорости изменой жене

Водитель объяснил превышение скорости изменой жене / Фото: Pixabay

В Виннице водитель под наркотиками пытался подкупить патрульных. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Инцидент произошел в ночь на 24 декабря на улице Магистрацкой. Копы остановили водителя Volkswagen за нарушение правил дорожного движения. Но когда его остановили, увидели, что он "под кайфом". Позже выяснилось, что мужчина находился под действием амфетамина.

Водитель захотел быстро "решить проблему" и предложил полицейским 10 тысяч гривен взятки. Теперь 35-летнему винничанину грозит до четырех лет лишения свободы.

Напомним, не так давно в Киеве на улице Заболотного патрульные полицейские поймали водителя маршрутки, который управлял ею без прав, да еще и под воздействием наркотиков. На нарушителя составили два протокола и оштрафовали более чем на 20 тыс. грн.

Напомним, в начале октября полицейские назвали пять главных причин ДТП в Украине. Как оказалось, в этот список вошло и управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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