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В Виннице таксисты устроили "гонки на выживание" между трамваями: видео

12 февраля, 14:33

Соревнования "гонщиков" чудом не привели к ДТП

Таксист выгнал пассажира из-за коронавируса

Таксист выгнал пассажира из-за коронавируса / Фото: Depositphotos

Видео: ДТП-НАРУШЕНИЯ ВИННИЦА

В центре Винницы двое таксистов устроили опасные "гонки", маневрируя между трамваями по улице Соборной.

Видео этого ралли было опубликовано в городских сообществах в соцсетях с предложением угадать, сколько правил дорожного движения нарушили оба водителя.

На ролике видно, как таксисты петляют по улице с оживленным движением, между трамваями и припаркованными автомобилями, создавая серьезную угрозу жизни и здоровью участников движения.

Напомним, ранее подобная ситуация произошла в Николаеве, где два водителя решили устроить гонки на одной из центральных улиц. "Разборки" закончились аварией.

Как оказалось, Jeep ехал в левом ряду от Центрального проспекта, но внезапно на его пути появилась легковушка. Авто из правого ряда попыталось перестроиться и вклиниться перед внедорожником. Водитель Jeep в долгу не остался – нажал на газ и ускорился, чтобы не пропустить автомобиль.

Ранее мы писали, что в центре Николаева заметили очередного "героя парковки" – водитель Mercedes припарковал машину сразу на двух пешеходных переходах. Мужчина уверяет, что машину парковал не он, а его жена.

А тем временем в Киеве началась активная борьба с нарушителями парковки. Таким водителям грозят не только штрафы, но и эвакуация машин. "Сегодня" разбирались, чьи авто забирают на штрафплощадки в первую очередь и сколько придется заплатить.

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Винница такси гонки трамваи таксисты

Источник: Сегодня

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