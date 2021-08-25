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Дым видно за километры. В Виннице вспыхнул мощный пожар на складе (видео)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
25 августа, 18:33
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Причины пожара устанавливаются. По предварительным данным, пострадавших нет
Всего на вызов выехали 10 пожарных машин и 39 спасателей. Фото: Telegram-канал/Black list of Vinn
Всего на вызов выехали 10 пожарных машин и 39 спасателей. Фото: Telegram-канал/Black list of Vinn

В Виннице полностью сгорели складские помещения одного из мебельных цехов. Пожар начался около 17 часов 25 августа. Огонь охватил 700 "квадратов".

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Как сообщает "Сегодня", причины пожара еще устанавливаются. Пострадавших нет. Тушение осложнял густой дым. Его было видно за несколько километров. Кроме этого, пожарные не могли проехать из-за пробок и удаленность гидрантов.

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На месте работают 10 пожарных машин и 39 спасателей.

Сводка по пожарам в Украине за сутки

По состоянию на 7 утра 25 августа, в стране в течение суток зафиксировано 325 случаев пожаров, из них:

  • жилой сектор – 65;
  • производственная сфера – 10;
  • транспорт – 8;
  • другие – 242.

Ранее мы сообщали, что под Одессой вспыхнул масштабный пожар на складах АТБ.

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Также напомним, на Позняках у ТЦ "Пирамида" вспыхнул пожар – в небо поднялся столб черного дыма.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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