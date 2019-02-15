В Виннице вспыхнул жилой дом: погибли два человека
Тела погибших во время тушения огня обнаружили спасатели
В Виннице в частном жилом доме произошел пожар. В огне погибли два человека, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
О пожаре спасателям стало известно сегодня утром в 7:07. Как выяснилось, вспыхнул частный жилой доме на улице Каховского. Прибывшим на место спасателям удалось локализовать огонь в 7:30, а в 7:45 его ликвидировали. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров.
"В результате пожара погибли два человека: мужчина 1968 г.р. и женщина 1973 г.р", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причину возникновения пожара устанавливают специалисты.
Напомним, 14 февраля тела двух человек нашли во время тушения пожара в одной из жилых многоэтажек Одессы. Пламя охватило квартиру на втором этаже девятиэтажного жилого дома.
Ранее мы писали о том, что в Украине с начала года произошло около четырех с половиной тысяч пожаров, в которых погибли более 300 человек и еще 150 получили ранения. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.
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