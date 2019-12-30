В Виннице взорвали банкомат

Полиция устанавливает личность человека, который повредил помещение отделения банка в Виннице.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Сообщение о повреждении помещения отделения "Ощадбанка" в областном центре по ул. Литвиненко поступило в полицию в воскресенье, 29 декабря, около 4:10.
По предварительной информации, неизвестный повредил банкомат, металлопластиковые двери и окна помещения банка. Злоумышленнику не удалось завладеть деньгами.
В настоящее время личность человека, причастного к совершению данного правонарушения, устанавливается.
Следствие начало уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 185 УК Украины (покушение на тайное похищение чужого имущества), за что предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы. Проводится расследование.
Ранее в городе Первомайский ночь 29 ноября не прошла без приключений – неизвестные взорвали банкомат и похитили кассеты с деньгами.
Также ранее в Харькове неизвестные подорвали банкомат в магазине на проспекте Победы. По заключению взрывотехников, внутри банкомата взорвали газовоздушную смесь.
А в Запорожье взорвали банкомат, установленный в магазине, на первом этаже жилого пятиэтажного здания, уничтожив при этом и магазин, где стоял аппарат. Фасад здания оказался серьезно поврежден, но удалось ли похитить деньги, не сообщалось.
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