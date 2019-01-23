В Виннице за ночь выпало рекордное количество снега: фото и видео
Снег коммунальщики убирают в режиме нон-стоп
В Виннице в ночь с 22 на 23 января выпало рекордное количество снега. По сообщению Винницкого областного центра по гидрометеорологии, утром в городе высота снежного покрова составила 30 см.
"В связи с сильным снегопадом, который не прекращается с вечера, уборочная техника на улицах города работает круглосуточно. Центральные и магистральные улицы начали обрабатывать противогололедными средствами еще 22 января. Всего для уборки города задействовано 56 единиц техники и 180 уборщиков, которые расчищают остановки общественного транспорта и тротуары. Работа будет продолжаться круглосуточно", – рассказал директор департамента коммунального хозяйства и благоустройства винницкого горсовета Владимир Ниценко.
В то же время, по информации ГСЧС, 23 января в 9:00 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в помощи нуждается водитель газовоза Scania.
По предварительным данным, водитель транспортного средства перекрыл центральную дорогу в поселке Чечельник и не смог самостоятельно продолжить движение. Спасатели отбуксировали автомобиль на безопасный участок проезжей части дороги.
В тот же день, в 8:24 к Немировским спасателям поступило сообщение о том, что на автодороге М-12 в помощи нуждаются водители пяти транспортных средств.
Прибыв на место происшествия спасатели выяснили, что водители трех транспортных средств выехали самостоятельно из снежных заносов, а двоим- была оказана помощь.
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