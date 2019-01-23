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В Виннице за ночь выпало рекордное количество снега: фото и видео

Сегодня, 13:25

Снег коммунальщики убирают в режиме нон-стоп

Фото: vinbazar.com
В Виннице за ночь выпало рекордное количество снега: фото и видео //smm5.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/84f/bf0/5c484fbf06e9d.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/84f/bf0/5c484fbf06e9d.jpg Другие регионы Снег коммунальщики убирают в режиме нон-стоп

В Виннице в ночь с 22 на 23 января выпало рекордное количество снега. По сообщению Винницкого областного центра по гидрометеорологии, утром в городе высота снежного покрова составила 30 см.

"В связи с сильным снегопадом, который не прекращается с вечера, уборочная техника на улицах города работает круглосуточно. Центральные и магистральные улицы начали обрабатывать противогололедными средствами еще 22 января. Всего для уборки города задействовано 56 единиц техники и 180 уборщиков, которые расчищают остановки общественного транспорта и тротуары. Работа будет продолжаться круглосуточно", – рассказал директор департамента коммунального хозяйства и благоустройства винницкого горсовета Владимир Ниценко.


В то же время, по информации ГСЧС, 23 января в 9:00 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в помощи нуждается водитель газовоза Scania.

По предварительным данным, водитель транспортного средства перекрыл центральную дорогу в поселке Чечельник и не смог самостоятельно продолжить движение. Спасатели отбуксировали автомобиль на безопасный участок проезжей части дороги.

В тот же день, в 8:24 к Немировским спасателям поступило сообщение о том, что на автодороге М-12 в помощи  нуждаются водители пяти транспортных средств.

Прибыв на место происшествия спасатели выяснили, что водители трех транспортных средств выехали самостоятельно из снежных заносов, а двоим- была оказана помощь.
 

погода, винницкая область, снегоуборщик, снегопады

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