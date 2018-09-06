В Виннице задержали банду квартирных воров из Грузии
Преступников правоохранители задержали сразу после кражи
Фото: ГУНП в Винницкой области
Фото: ГУНП в Винницкой области
Фото: ГУНП в Винницкой области
Фото: ГУНП в Винницкой области
В Виннице задержали группировку квартирных воров из Грузии. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области.
Грабителей задержали сразу после совершения ими квартирной кражи. Оперативники изъяли у мужчин похищенные ювелирные изделия, деньги и ценные вещи. Кроме того, во время осмотра жилища, которое снимали преступники, оперативники изъяли комплекты отмычек, ключей и другие вещи, которые свидетельствуют их причастность к совершению квартирных краж.
"Следственным отделением полиции открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 (кража, соединенная с проникновением в жилище). За такие преступления предусмотрено наказание – до 6 лет заключения", – отметили в полиции.
На данный момент все три участники банды находятся в изоляторе временного содержания. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
Не так давно в Запорожье правоохранители задержали банду преступников, которые грабили квартиры.
А в Житомирской области правоохранители обезвредили преступную группировку, которая занималась вымогательством денег с представителей малого бизнеса