В Виннице задержали банду квартирных воров из Грузии

Сегодня, 18:19

Преступников правоохранители задержали сразу после кражи


Фото: ГУНП в Винницкой области

Фото: ГУНП в Винницкой области

Фото: ГУНП в Винницкой области

Фото: ГУНП в Винницкой области

В Виннице задержали группировку квартирных воров из Грузии. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области.

Грабителей задержали сразу после совершения ими квартирной кражи. Оперативники изъяли у мужчин похищенные ювелирные изделия, деньги и ценные вещи. Кроме того, во время осмотра жилища, которое снимали преступники, оперативники изъяли комплекты отмычек, ключей и другие вещи, которые свидетельствуют их причастность к совершению квартирных краж.

"Следственным отделением полиции открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 (кража, соединенная с проникновением в жилище). За такие преступления предусмотрено наказание – до 6 лет заключения", – отметили в полиции.

На данный момент все три участники банды находятся в изоляторе временного содержания. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Не так давно в Запорожье правоохранители задержали банду преступников, которые грабили квартиры. 

А в Житомирской области правоохранители обезвредили преступную группировку, которая занималась вымогательством денег с представителей малого бизнеса
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