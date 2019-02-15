В Виннице задержали наркоторговца из Запорожской области
В квартире у злоумышленника нашли наркотики на 80 тысяч гривен
Правоохранители задержали 25-летнего жителя Запорожской области, который распространял наркотики в Виннице. В квартире у задержанного нашли запрещенные препараты на сумму около 80 000 гривен, сообщили в Нацполиции.
Злоумышленника задержали в подъезде многоэтажного дома в Виннице, когда он присматривался к квартирам и что-то искал. Во время осмотра работники полиции изъяли у него девять пакетиков вещества, похожего на метадон. Мужчина признался, что занимался распространением наркотиков по городу через "закладки" и показал пять тайников, сделанных за день.
"Как рассказал начальник Винницкого отдела полиции Сергей Синявский, задержанным оказался 25-летний житель Запорожской области, который в поле зрения полиции раньше не попадал. В Винницу он приехал три недели назад и поселился в съемной квартире. Во время осмотра его квартиры оперативники изъяли более 100 пакетиков метадона на общую сумму около 80 000 гривен", - говорят в сообщении.
В настоящее время задержанный находится в изоляторе временного содержания. Уже открыто уголовное производство по статье "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств". Мужчине грозит лишение свободы на срок до восьми лет.
Ранее мы писали, что в Киеве дипломированный управленец построил подпольную сеть сбыта метадона.Сам организатор наркотики не употреблял, близкие о его бизнесе не догадывались, хотя жил он вместе с пожилой мамой и маленьким племянником.
Такжев Черкасской области полицейские задержали "на горячем" торговца метадоном.
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