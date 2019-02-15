Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,16
30,6
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

В Виннице задержали наркоторговца из Запорожской области

Сегодня, 14:04

В квартире у злоумышленника нашли наркотики на 80 тысяч гривен

Наркотические вещества
Наркотические вещества. Фото: Нацполиция
В Виннице задержали наркоторговца из Запорожской области //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6a6/65a/5c66a665af09b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6a6/65a/5c66a665af09b.jpg Другие регионы В квартире у злоумышленника нашли наркотики на 80 тысяч гривен

Правоохранители задержали 25-летнего жителя Запорожской области, который распространял наркотики в Виннице. В квартире у задержанного нашли запрещенные препараты на сумму около 80 000 гривен, сообщили в Нацполиции.

Злоумышленника задержали в подъезде многоэтажного дома в Виннице, когда он присматривался к квартирам и что-то искал. Во время осмотра работники полиции изъяли у него девять пакетиков вещества, похожего на метадон. Мужчина признался, что занимался распространением наркотиков по городу через "закладки" и показал пять тайников, сделанных за день.

"Как рассказал начальник Винницкого отдела полиции Сергей Синявский, задержанным оказался 25-летний житель Запорожской области, который в поле зрения полиции раньше не попадал. В Винницу он приехал три недели назад и поселился в съемной квартире. Во время осмотра его квартиры оперативники изъяли более 100 пакетиков метадона на общую сумму около 80 000 гривен", - говорят в сообщении.

В настоящее время задержанный находится в изоляторе временного содержания. Уже открыто уголовное производство по статье "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств". Мужчине грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Ранее мы писали, что в Киеве дипломированный управленец построил подпольную сеть сбыта метадона.Сам организатор наркотики не употреблял, близкие о его бизнесе не догадывались, хотя жил он вместе с пожилой мамой и маленьким племянником.

Такжев Черкасской области полицейские задержали "на горячем" торговца метадоном.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег наркотики, метадон , наркоторговец

Вы сейчас просматриваете новость " В Виннице задержали наркоторговца из Запорожской области". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Житомире полицейские задержали группу наркоторговцев

Вчера, 12:37

Злоумышленникам грозит от шести до 10 лет тюрьмы

В Кривом Роге за сбыт наркотиков задержали полицейского

Вчера, 05:34

Начальник полицейского конвоя одного из судов продавал наркотики задержанным

В Британии перехватили детские конфеты с наркотиками

Вчера, 03:46

Опасные сладости обнаружили в английском графстве Кент

В Запорожье задержали очередного наркодилера: опубликовано видео

13 февраля, 13:33

Запорожские копы задержали продавца метадона

С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет

Почему люди вздрагивают во сне

Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе

«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад

Почему в тюрьме всегда сидят на корточках

Лучшие варианты оформления небольшой квартиры

Поцелуй матери убил ее новорожденную дочь (ФОТО)

ФФУ обновила состав сборной: нет Ракицкого и еще 11 игроков

Кравчук назвал своего фаворита в президентской гонке

Колиивщина – символ того, что история нас ничему не учит
Загрузка...

Растаможка "евроблях": проблем хватает, а льготный акциз могут продлить

Сегодня, 07:38

На растаможке автомобилей наживаются посредники

Украинцы стали меньше жениться и больше разводиться

Сегодня, 07:12

Разводов постепенно становится меньше из-за гражданских браков и войны

Донбасс как полигон для экспериментов: боевики все чаще используют запрещенное оружие

Вчера, 07:19

Российские оккупанты завезли боевикам лазерные установки для ослепления солдат

Что будет с гривней до конца февраля: экономический прогноз

13 февраля, 07:00

Доллар продолжает падение. Эксперты: перед выборами будет откат

Умер известный советский певец и актер (фото)

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве