В Виннице задержали рэкетира: появилось видео

Мужчина вымогал у фермера пять тысяч долларов

Громкая спецоперация всколыхнула Винницу. Средь бела дня сотрудники спецподразделения КОРД задержали мужчину, которого подозревают в вымогательстве денег с фермера.

Злоумышленнику надели наручники во время передачи части взятки в размере 25 тысяч гривен. Уже известно, что предприниматель должен был отдать рэкетиру 5 тысяч долларов. За что – в полиции не говорят. Также не разглашают и остальные детали дела.

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Напомним, недавно в Виннице задержали участников преступной группировки, которые требовали от фермера вернуть несуществующий долг в размере 240 тысяч долларов.

Также мы сообщали, что СБУ задержала вымогателей во главе с бывшим разведчиком Нацгвардии. В состав банды входили ранее судимые за совершение тяжких преступлений мужчины.

А в Запорожской областисотрудники Службы безопасности Украины разоблачили организованную группировку вымогателейво главе с действующим полицейским, в которую также входили бывшие сотрудники органов внутренних дел.

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