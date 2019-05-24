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В Виннице задержан "колющий маньяк"

24 мая, 14:38

Говорит, что хотел поразвлечься

В Виннице 24 мая сотрудники Киевского отделения полиции задержали 22-летнего горожанина. Молодой человек подозревается в том, что в течение апреля совершил серию нападений на женщин – колол их иглами. Действия "маньяка" вызвали панику среди молодых винничанок, которые со страхом ходили по улицам.

Как сообщает полиция Винницкой области, мужчину задержали на остановке общественного транспорта. Правоохранители искали подозреваемого по описанию почти два месяца.

Напомним, в начале апреля появились сведения о том, что парень в куртке с капюшоном нападает сзади на молодых женщин и девушек. Чем именно он их колол, было не известно, но пострадавшие боялись заражения инфекцией.

В полицию поступило 10 сообщений от винничанок о том, что на улицах города неизвестный нанес им телесные повреждения колющим предметом. Некоторые из пострадавших обращались к медикам, чтобы сдать анализы на ВИЧ.

Задержанный признался в нападениях. Он вспоминает 5-6 случаев. По его словам, колол женщин иглой от шприцев, которые покупал в аптеке, для развлечения.

Уголовное производство возбуждено по ч. Ст. 121 ("Нанесение тяжких телесных повреждений") и ч.4 ст. 296 ("Хулиганство") УК Украины. Задержанному – а это его первый привод в полицию – грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали о том, откуда берутся маньяки и как их ловят.

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Тег Винница, маньяк, девушки, иглы, шприц

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