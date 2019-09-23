В Виннице загорелся пассажирский поезд

Фото: Рубрика

В воскресенье, 22 сентября, в Виннице произошло возгорание пассажирского поезда, в результате инцидента никто не пострадал.

Об этом говорится в сообщении на странице Главного управления ГосЧС Украины в Винницкой области в социальной сети Facebook.

"В 18:50 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании одного из вагонов подвижного состава на железнодорожной ст. Винница. Поезд находился на отстое, без пассажиров. К месту происшествия были направлены 4 единицы пожарно-спасательной техники и 17 человек личного состава государственных пожарно-спасательных частей областного центра", – говорится в нем.

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Фото: "Рубрика"

Сообщается, что возгорание было ликвидировано около 20:00.

Напомним, поздно вечером 3 сентября во дворе жилого дома на бульваре Перова, 25в в Киеве сгорели три авто. Все машины стояли во дворе. Водитель Toyota сел в автомобиль, включил зажигание, и в это время машина загорелась. Пламя также охватило и стоящие рядом машины – Volkswagen Passat и Mercedes 230 Е.

Также новости "Сегодня" писали, что 5 сентября около полуночи в центре Киева произошел пожар. На улице Владимирской, 69 дотла сгорел автомобиль Audi А7. Спасатели оказались на месте буквально за несколько минут, но от машины уже не осталось фактически ничего. Происшествие привлекло внимание жителей соседних домов. Они рассказали, что за рулем Audi ездил старший сын экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

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