В Виннице "заминировали" рекордное число объектов
Полиция обещает "шутникам" до шести лет тюрьмы
В Виннице сегодня на электронный ящик в полицию поступило сообщение о "минировании" жилых домов, детских садов, торговых центров, общественного транспорта и железнодорожного вокзала. Взрывотехники проверяют эти объекты на наличие взрывоопасных предметов. Всего насчитывается 29 объектов.
По указанным адресам выехали взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа полиции, спасатели, медики. Проводится эвакуация людей, обследование указанных объектов и прилегающих к ним территорий, сообщает полиция области.
Она также напоминает, что за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 259 Уголовного кодекса Украины. Такое преступление наказывается заключением на срок до шести лет.
Как сообщалось, в Киеве "заминировали" городскую администрацию.
Также мы сообщали о "минировании" метро в столице.
По Харькову тоже прокатилась волна "псевдоминирований".
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