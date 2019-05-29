В Виннице "заминировали" рекордное число объектов

Полиция обещает "шутникам" до шести лет тюрьмы

Фото: facebook.com/gunp.odessa.

В Виннице сегодня на электронный ящик в полицию поступило сообщение о "минировании" жилых домов, детских садов, торговых центров, общественного транспорта и железнодорожного вокзала. Взрывотехники проверяют эти объекты на наличие взрывоопасных предметов. Всего насчитывается 29 объектов.

По указанным адресам выехали взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа полиции, спасатели, медики. Проводится эвакуация людей, обследование указанных объектов и прилегающих к ним территорий, сообщает полиция области.

Она также напоминает, что за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 259 Уголовного кодекса Украины. Такое преступление наказывается заключением на срок до шести лет.

Как сообщалось, в Киеве "заминировали" городскую администрацию.

Также мы сообщали о "минировании" метро в столице.

По Харькову тоже прокатилась волна "псевдоминирований".

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