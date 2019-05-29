Сделать стартовой
26,41
29,55
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

В Виннице "заминировали" рекордное число объектов

29 мая, 17:14

Полиция обещает "шутникам" до шести лет тюрьмы

Фото: facebook.com/gunp.odessa
Фото: facebook.com/gunp.odessa.

В Виннице сегодня на электронный ящик в полицию поступило сообщение о "минировании" жилых домов, детских садов, торговых центров, общественного транспорта и железнодорожного вокзала. Взрывотехники проверяют эти объекты на наличие взрывоопасных предметов. Всего насчитывается 29 объектов.

По указанным адресам выехали взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа полиции, спасатели, медики. Проводится эвакуация людей, обследование указанных объектов и прилегающих к ним территорий, сообщает полиция области.

Она также напоминает, что за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 259 Уголовного кодекса Украины. Такое преступление наказывается заключением на срок до шести лет.

Как сообщалось, в Киеве "заминировали" городскую администрацию.

Также мы сообщали о "минировании" метро в столице.

По Харькову тоже прокатилась волна "псевдоминирований".


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Винница, полиция, минирование

Вы сейчас просматриваете новость " В Виннице "заминировали" рекордное число объектов". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Одессе бомбы искали в аэропорту, на вокзале, в больницах и домах

Вчера, 22:47

Проверку информации о заложенных взрывных устройствах осуществляют группы специалистов-взрывотехников и другие правоохранители

В Киеве снова "минировали" ж/д вокзал, эвакуировано более тысячи человек

27 мая, 21:18

Информацию о взрывчатке сообщил аноним, сейчас "шутника" ищут правоохранители

В Одессе задержан "минер", угрожавший взрывом из туалета

27 мая, 13:29

Теперь ему придется посидеть в другом месте

Харьковские копы задержали "минера" студенческого общежития

27 мая, 13:21

Харьковский "минер" оказался пьяным мужчиной

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Сбежавшая в Россию опальная певица вернулась в Киев

Невероятная история мальчика, выросшего с ягуарами

АТОшник объяснил попадание в плен 8 украинских военных

"Похожи, как две капли": Лорак очаровала сеть фото с дочерью

Украинская поп-звезда взбудоражила Instagram шикарной фигурой

Как правильно выражать свое недовольство: 4 главных правила

Удивительные свойства обычного дегтярного мыла

Аваков выиграл у Саакашвили суд о двойном гражданстве

У Одессы появится еще один город-партнер

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Ученые: 4 самые вредные каши. Все думают, что они полезные

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

Сегодня, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

Сегодня, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

27 мая, 07:19

Работодатели охотятся на поваров, официантов и продавцов

Почему украинские полицейские не спешат искать грабителей

27 мая, 07:00

Гра­­бить на улицах стали даже в людных местах и средь бела дня

"Украина должна провести амнистию и дать Донбассу особый статус"

В Украине пройдут бесплатные осмотры на наличие меланомы

На картине Леонардо да Винчи обнаружили тайное послание
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь