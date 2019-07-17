В Виннице "заминировали" супермаркет: преступницу задержали
Пьяная девушка хотела, чтобы ее мать быстрее вернулась домой
В Виннице полицейские задержали женщину, которая в состоянии алкогольного опьянения сообщила о минировании супермаркета, в котором работает ее мать. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.
Как выяснилось, 22-летняя девушка вместе со знакомой дома распивали алкоголь. Женщина позвонила матери, которая работала в супермаркете, чтобы та присоединилась к ним. Чтобы скорее вернуть мать с работы, ее дочь решила "заминировать" магазин. После звонка они дальше пили алкоголь, но уже вместе с матерью. В крови девушки обнаружили 2,7 промилле алкоголя.
Как рассказал заместитель начальника Винницкого отдела полиции Виктор Ковальчук, за ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности правонарушителя придется нести уголовную ответственность в соответствии с ч.1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины. На данный момент женщине грозит до 6 лет заключения. Следствием начато уголовное производство.
Отметим, что телефонные террористы не первый раз поднимают по тревоге экстренные службы. Не так давно под "горячую руку" минера попали четыре университета в Днепре.
Также мы писали о том, что первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что за шквалом звонков и электронными писем с ложными сообщениями о минировании различных объектов по всей Украине стоят террористы так называемых "Л/ДНР". Объектами минирования становятся торговые центра, супермаркеты, гостиницы, аэропорты, вокзалы, рестораны, театры, храмы, больницы и школы.
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