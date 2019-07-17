В Виннице "заминировали" супермаркет: преступницу задержали

Пьяная девушка хотела, чтобы ее мать быстрее вернулась домой

Фото: ГУНП в Винницкой области.

В Виннице полицейские задержали женщину, которая в состоянии алкогольного опьянения сообщила о минировании супермаркета, в котором работает ее мать. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Как выяснилось, 22-летняя девушка вместе со знакомой дома распивали алкоголь. Женщина позвонила матери, которая работала в супермаркете, чтобы та присоединилась к ним. Чтобы скорее вернуть мать с работы, ее дочь решила "заминировать" магазин. После звонка они дальше пили алкоголь, но уже вместе с матерью. В крови девушки обнаружили 2,7 промилле алкоголя.

Фото: ГУНП в Винницкой области

Как рассказал заместитель начальника Винницкого отдела полиции Виктор Ковальчук, за ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности правонарушителя придется нести уголовную ответственность в соответствии с ч.1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины. На данный момент женщине грозит до 6 лет заключения. Следствием начато уголовное производство.

Отметим, что телефонные террористы не первый раз поднимают по тревоге экстренные службы. Не так давно под "горячую руку" минера попали четыре университета в Днепре.

Также мы писали о том, что первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что за шквалом звонков и электронными писем с ложными сообщениями о минировании различных объектов по всей Украине стоят террористы так называемых "Л/ДНР". Объектами минирования становятся торговые центра, супермаркеты, гостиницы, аэропорты, вокзалы, рестораны, театры, храмы, больницы и школы.

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