В Виннице зарезали 36-летнего россиянина: что известно

/ Фото: Нацполиция

Под Винницей случайный прохожий на обочине грунтовой дороги возле лесополосы обнаружил тело мужчины без признаков жизни. О своей находке он сообщил полицейским.

Как заявили в областном управлении Нацполиции, труп был найден 14 января по улице Шептицкого, недалеко от села Шкуринцы. Копы осмотрели тело из зафиксировали на нем ножевые ранения.

Погибший не имел при себе никаких документов, однако вскоре удалось выяснить его личность – им оказался 36-летний гражданин России, который последние несколько лет проживал в винницком микрорайоне Академический.

Предварительно установлено, что убийство было совершено около 00 часов 13 января. Копы выясняют все обстоятельства преступления и устанавливают причастных к нему лиц.

В то же время, полицейские обратились за помощью к гражданам, которые могут помочь следствию и призвали сообщить данные об этом происшествии на спецлинию 102 или по номеру управления уголовного розыска (067) 975-02-73.

Напомним, накануне стало известно о жестоком убийстве в Ровенской области – там мужчина убил и расчленил слепую жену, с которой вместе прожил более 55 лет.

Ранее столичная полиция сообщила подробности резонансного убийства пенсионерки в Киеве. В частности, сообщалось, что женщина познакомилась с мужчиной в интернете, на первом свидании он привел ее в квартиру в жилом доме на улице Зодчих, начал угрожать и показал тело убитой бабушки в шкафу. Женщина сбежала и сообщила о ЧП в полицию.

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