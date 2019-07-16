В винницком СИЗО убили педофила

Он был задержан неделю назад и имел признаки психических растройств

Фото: Pixabay

В следственном изоляторе Винницы убит подозреваемый в попытке изнасилования несовершеннолетней.

Об этом сообщила пресс-секретарь Прокуратуры Винницкой области Ирина Выхованец, передает Винниця.info.

Мужчина, о котором идет речь, был задержан неделю назад в микрорайоне Замостье, пишет издание. Он пытался изнасиловать 7-летнюю девочку. На период следствия его взяли под стражу без права внесения залога. Сегодня стало известно, что подозреваемый был убит в следственном изоляторе на территории исправительной колонии №1.

Открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство). Подробности происшествия пока неизвестны.

59-летний подозреваемый был арестован 10 июля на 60 дней. Он имел признаки психических расстройств, и для их подтверждения были назначены экспертизы.

Как сообщалось, в Винницкой области был задержан педофил, развращавший четырехлетнего мальчика.

А в Черниговской области правоохранители задержали ранее судимого педофила, который ходил по поселкам и приставал к маленьким девочкам. Преступник, представляясь врачом, предлагал девочкам провести медицинский осмотр.

В Запорожье мужчина изнасиловал ребенка, сняв процесс на видео.

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