В Винницком зоопарке отказываются от клеток

Для енотов тут построили целый городок





С недавних пор в зоопарке медведи тут живут в просторных вольерах с бассейнами. Лебеди и пеликаны плавают в искусственных водоемах под открытым небом. А для енотов в зоопарке построили целый сказочный городок.

Ранее мы писали о том, что в Винницком зоопарке родился детеныш редкой породы антилоп. Новорожденного две недели не подпускали к отцу – боялись, чтобы тот ему не навредил. Совсем недавно детеныша впервые выпустили в вольер под открытым небом.

Также мы сообщали о том, что в Винницком зоопарке уже можно понаблюдать за настоящим бэби-бумом: тут родились альпаки, ламы, обезьянки и сурикаты.

А в Херсонской области в курортном зверинце "Сафари-Парк" на Арабатской стрелке начинается настоящий бэби-бум. Недавно тут родился необычный верблюжонок, а семейства обезьян и страусов ждут пополнения.

Кроме того, не так давно "Сегодня" побывала в одесском зоопарке и выяснила, как братья наши меньшие готовились к смене сезона.

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