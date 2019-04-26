Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

В Винницком зоопарке отказываются от клеток

26 апреля, 15:30

Для енотов тут построили целый городок


В зоопарке в Виннице постепенно отказываются от клеток для животных. Как теперь живут его обитатели – видели журналисты "Сегодня".

С недавних пор в зоопарке медведи тут живут в просторных вольерах с бассейнами. Лебеди и пеликаны плавают в искусственных водоемах под открытым небом. А для енотов в зоопарке построили целый сказочный городок.

Ранее мы писали о том, что в Винницком зоопарке родился детеныш редкой породы антилоп. Новорожденного две недели не подпускали к отцу – боялись, чтобы тот ему не навредил. Совсем недавно детеныша впервые выпустили в вольер под открытым небом.

Также мы сообщали о том, что в Винницком зоопарке уже можно понаблюдать за настоящим бэби-бумом: тут родились альпаки, ламы, обезьянки и сурикаты.

А в Херсонской области в курортном зверинце "Сафари-Парк" на Арабатской стрелке начинается настоящий бэби-бум. Недавно тут родился необычный верблюжонок, а семейства обезьян и страусов ждут пополнения.

Кроме того, не так давно "Сегодня" побывала в одесском зоопарке и выяснила, как братья наши меньшие готовились к смене сезона.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег животные, Винница, зоопарк, клетки

Вы сейчас просматриваете новость " В Винницком зоопарке отказываются от клеток". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Винницком зоопарке родилась антилопа редкой породы

24 апреля, 15:55

Недавно детеныша впервые выпустили в вольер под открытым небом

В Мариуполе из зоопарка украли яйца черных лебедей: появились фото

23 апреля, 13:00

Преступление закончилось трагически

Киевскому зоопарку исполнилось 110 лет: все о его звездах и истории

18 апреля, 12:33

В Киевском парке для зверей гордятся историей, современными животными-звездами, хотят восстанавливать популяцию исчезающих видов и ждут конца реконструкции

В КГГА рассказали, что будет с аварийными скульптурами зубра и львов возле зоопарка

17 апреля, 13:49

Скульптуры львов и зубра будет восстанавливать дочь их автора

Скачки, дождь и откровенные наряды девушек

Королёва удивила своей фигурой

Джонни Депп собрался жениться на молодой россиянке

Бегающая красотка, которой любуются даже звездные коллеги

Обворожительная «Мисс Украина». Она ведет спортивную программу

Советы бегуньям с большой грудью

6 признаков того, что у вас опасный дефицит белка в организме

Фелтон: «Такая сильная критика Уэстбрука – это тупо»

6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку

Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать

В городе квадрокоптеры и дроны по самой низкой цене

Самые красивые женщины всех времен

Что планирует изменить в экономике команда Зеленского: интервью с Данилом Гетманцевым

Сегодня, 07:51

"Мы не можем обещать, что город-сад расцветет завтра. Всем нам – от президента до рабочего – придется много и тяжело поработать", говорит наш собеседник

Есть ли жизнь после Банковой: о политическом будущем Петра Порошенко

Сегодня, 07:38

Глава государства пообещал не сдаваться и побеждать на парламентских выборах

Нулевое классико: "Динамо" едва спаслось от поражения, но даже такая ничья для Хацкевича – сродни проигрышу

24 апреля, 20:45

На последних секундах Мораес не реализовал пенальти, что сохранило призрачную интригу в чемпионской гонке

В ожидании инаугурации: когда Зеленский вступит в должность президента

24 апреля, 11:01

Процедура вступления в должность главы государства регламентируется законами и постановлениями парламента

Чувство вины и еще 5 признаков, что у вас менталитет бедняка

Самые смешные фотографии животных

​Британские ученые нашли Атлантиду