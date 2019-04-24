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В Винницком зоопарке родилась антилопа редкой породы

Сегодня, 15:55

Недавно детеныша впервые выпустили в вольер под открытым небом


В Винницком зоопарке родился детеныш редкой породы антилоп. Новорожденного две недели не подпускали к отцу – боялись, чтобы тот ему не навредил. А накануне детеныша впервые выпустили в вольер под открытым небом.

Молодая пара африканских антилоп в винницком зоопарке появилась четыре года назад. А две недели назад у них родилась девочка. Сейчас малышку выпустили в просторный вольер под открытым небом, и она не отходит от мамы ни на шаг.

Посетители зоопарка от маленькой антилопы в восторге. Но радует их не только игривая малышка, ведь рядом бегают еще трое любопытных детенышей сурикатов и с дочкой носится молодая самка павиана.

Также мы сообщали о том, что в Винницком зоопарке уже можно понаблюдать за настоящим бэби-бумом: тут родились альпаки, ламы, обезьянки и сурикаты.

Ранее мы писали о том, что в Херсонской области в курортном зверинце "Сафари-Парк" на Арабатской стрелке начинается настоящий бэби-бум. Недавно тут родился необычный верблюжонок, а семейства обезьян и страусов ждут пополнения.

Кроме того, не так давно "Сегодня" побывала в одесском зоопарке и выяснила, как братья наши меньшие готовились к смене сезона.

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Тег Винница, рождение, антилопа, зоопарк

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