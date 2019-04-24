В Винницком зоопарке родилась антилопа редкой породы
Недавно детеныша впервые выпустили в вольер под открытым небом
Молодая пара африканских антилоп в винницком зоопарке появилась четыре года назад. А две недели назад у них родилась девочка. Сейчас малышку выпустили в просторный вольер под открытым небом, и она не отходит от мамы ни на шаг.
Посетители зоопарка от маленькой антилопы в восторге. Но радует их не только игривая малышка, ведь рядом бегают еще трое любопытных детенышей сурикатов и с дочкой носится молодая самка павиана.
Также мы сообщали о том, что в Винницком зоопарке уже можно понаблюдать за настоящим бэби-бумом: тут родились альпаки, ламы, обезьянки и сурикаты.
Ранее мы писали о том, что в Херсонской области в курортном зверинце "Сафари-Парк" на Арабатской стрелке начинается настоящий бэби-бум. Недавно тут родился необычный верблюжонок, а семейства обезьян и страусов ждут пополнения.
Кроме того, не так давно "Сегодня" побывала в одесском зоопарке и выяснила, как братья наши меньшие готовились к смене сезона.
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