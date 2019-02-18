В Винницкой области 12-летний мальчик после драки в школе попал на операционный стол

Школьник получил разрыв селезенки, его уже прооперировали

Фото: Pixabay

В Винницкой области 12-летний мальчик после драки в школе попал на операционный стол //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/356/747/5c5356747fe36.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/356/747/5c5356747fe36.jpg 2019-02-18T17:07:00+02:00 Другие регионы Школьник получил разрыв селезенки, его уже прооперировали

В Ладыжине в одной из школ между двумя учениками произошла драка. Младший из школьников получил разрыв селезенки, сообщили в пресс-службе ГУНП в Винницкой области.

Инцидент произошел еще 13 февраля. Как выяснили полицейские, конфликт возник между 12-летним и 14-летним школьниками. В результате драки младший ученик получил разрыв селезенки: спустя два для после конфликта его прооперировали.

"По данному факту следственным отделением Ладыжинского отделения полиции открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение)", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в полиции отметили, что такое преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. На данный момент по данному факту продолжается следствие.

Напомним, не так давно в Житомире девочки жестоко избили свою сверстницу. После этого видео с издевательствами над беззащитной школьницей появилось в сети: пострадавшую били руками и ногами по голове и в живот.

Ранее мы писали о том, что 18 декабря Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия буллингу (травле)" (№ 8584). За соответствующий законопроект проголосовало 228 народных депутатов.

В то же время напомним, что эксперты сомневаются, что штрафы за буллинг помогут исправить ситуацию. В мире подвергается травле около 150 млн детей – каждый второй ученик в возрасте от 13 до 15 лет.

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