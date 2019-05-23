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В Винницкой области 14-летний вандал разгромил на кладбище 60 памятников и крестов

23 мая, 14:31

Парень рассказал, что таким образом пытался успокоиться из-за ссоры с одноклассниками

Фото: Pixabay

В Винницкой области полиция задержала 14-летнего подростка, который повредил 60 памятников на кладбище в с. Корделевка. Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Винницкой области, полицейские задержали подростка 22 мая.

Отмечается, что в Калиновский отдел полиции поступило сообщение от председателя сельского совета села Корделевка о том, что на центральном кладбище неизвестный повредил более полусотни памятников и крестов.
По подозрению в совершении массового надругательства над могилами работники полиции задержали на этом же кладбище местного 14-летнего жителя, ученика восьмого класса.

Во время общения он рассказал, что таким образом пытался успокоиться из-за ссоры с одноклассниками.
В настоящее время полиция устанавливает все причины и обстоятельства правонарушения. Опрашиваются родные, ученики и учителя подростка.

Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 297 УК Украины (надругательство над могилой). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы.

Напомним, четверо подростков, гуляя среди ночи по Одессе, устроили погром на Трассе здоровья. Дети разбрасывали мусор из урн и закидали камнями муниципальные камеры наблюдения.

Ранее в Харьковской области наказали мать подростка, который устроил погром на пешеходном мосту. Действия хулиганов зафиксировала камера видеонаблюдения.

Также мы писали, что в Харькове малолетние хулиганы устроили погром в парке. Двое подростков громили фонари и лавки, снимая это на видео.


Ранее мы писали, что в Киеве неизвестные вандалы измазали красной краской памятник погибшим воинам АТО на Борщаговке. 

Также напомним, что в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.


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Тег могилы, кладбище, вандализм, хулиган, хулиганство, памятники, вандал

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