В Винницкой области 14-летний вандал разгромил на кладбище 60 памятников и крестов
Парень рассказал, что таким образом пытался успокоиться из-за ссоры с одноклассниками
В Винницкой области полиция задержала 14-летнего подростка, который повредил 60 памятников на кладбище в с. Корделевка. Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Винницкой области, полицейские задержали подростка 22 мая.
Отмечается, что в Калиновский отдел полиции поступило сообщение от председателя сельского совета села Корделевка о том, что на центральном кладбище неизвестный повредил более полусотни памятников и крестов.
По подозрению в совершении массового надругательства над могилами работники полиции задержали на этом же кладбище местного 14-летнего жителя, ученика восьмого класса.
Во время общения он рассказал, что таким образом пытался успокоиться из-за ссоры с одноклассниками.
В настоящее время полиция устанавливает все причины и обстоятельства правонарушения. Опрашиваются родные, ученики и учителя подростка.
Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 297 УК Украины (надругательство над могилой). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы.
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