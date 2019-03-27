В Винницкой области авто разорвало пополам, двое погибших

Водитель иномарки не справился с управлением транспортного средства и столкнулся с отбойником

Фото: Нацполиция

В Винницкой области авто разорвало пополам, двое погибших //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/ad3/fed/5c9ad3fed994f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/ad3/fed/5c9ad3fed994f.jpg 2019-03-27T03:39:46+02:00 Другие регионы Водитель иномарки не справился с управлением транспортного средства и столкнулся с отбойником

Во вторник вблизи с. Дорожное Винницкого района автомобиль Volkswagen Passat В4 врезался в отбойник, в результате аварии погиб – 31-летний водитель и его 32-летняя пассажирка, передает пресс-служба полиции области.

Как сообщает во вторник отдел коммуникации полиции Винницкой области, ДТП произошло накануне 26 марта около 17:30 в Винницком районе.

"Водитель иномарки не справился с управлением транспортного средства и столкнулся с отбойником, в результате чего автомобиль разорвало пополам. От полученных повреждений водитель и пассажирка машины погибли", – сказано в сообщении.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа и эксперты. Сотрудники патрульной полиции регулируют движение транспорта. Причины аварии будут установлены в ходе досудебного расследования.

Следствием начато уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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