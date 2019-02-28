В Винницкой области автомобиль насмерть сбил велосипедиста

От полученных травм мужчина скончался на месте аварии

Фото: ГУНП в Винницкой области.

В Винницкой области автомобиль насмерть сбил велосипедиста //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7b5/6c4/5c77b56c44162.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7b5/6c4/5c77b56c44162.jpg 2019-02-28T12:36:00+02:00 Другие регионы От полученных травм мужчина скончался на месте аварии

В Винницкой области автомобиль насмерть сбил велосипедиста. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошло вечером 27 февраля под городом Бершадь. За рулем Peugeot Partner находилась 33-летняя жительница Бершадского района. Как выяснилось, фургон сбил велосипедиста, который находился на обочине, во время объезда припаркованного автомобиля. От полученных травм велосипедист скончался на месте аварии.







"По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего)", – рассказали в полиции и отметили, что женщине-водителю грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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