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В Винницкой области целая семья оказалась на улице из-за отца-тирана

Сегодня, 14:37

Выпивший глава семейств сжег собственный дом

В Винницкой области целая семья оказалась на улице из-за отца-тирана Другие регионы Выпивший глава семейств сжег собственный дом

В селе Носковцы Винницкой области целая семья живет в сарае из-за отца-тирана. Выпивший глава семейства сжег собственный дом.

Как выяснилось, перед поджогом мужчина облил бензином жену, но ей удалось сбежать. После этого мужчина разлил горючее по всему дому и бросил зажигалку. Здание, шесть тысяч долларов сбережений и все документы сгорели дотла.

Сейчас поджигателя задержали правоохранители. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. Кроме того, ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за домашнее насилие. Из-за мужчины его жена, ее мать и двое малолетних детей теперь спят рядом со скотом.

Напомним, не так давно в Запорожье полицейские задержали мужчину, которого подозревают в том, что он убил своего отца и поджог его дом, надеясь скрыть следы преступления.

А в Днепре правоохранители задержали двух мужчин, которых подозревают в жестоком убийстве гражданина – они его избили и пытались сжечь на костре.

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Тег поджог, дом, задержание, мужчина, винницкая область

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