В Винницкой области четверо бойцов КОРДа были ранены при задержании дебошира (фото)

В Винницкой области четверо полицейских спецназовцев получили ранения при задержании вооруженного злоумышленника.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, подозреваемый открыл стрельбу из дома по приближающимся бойцам КОРДа.

"Вечером 6 апреля в Шаргороде бойцы спецподразделения КОРД задержали вооруженного ружьем и пистолетом правонарушителя, который после угроз расправой своему соседу закрылся в собственном доме. Когда на вызов прибыли полицейские, он начал стрелять в их сторону", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в полицию обратился 32-летний местный житель, который сообщил, что во время конфликта его сосед вел себя неадекватно, размахивал оружием и угрожал его применить.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, но 52-летний дебошир отказался говорить с полицейскими, сделал несколько выстрелов в воздух и угрожал копам.

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На просьбу отдать оружие дебошир не отреагировал, закрылся в доме, где находился и его пожилой отец.

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Полиция решила привлечь к задержанию бойцов спецподразделения КОРД. Во время штурма, мужчина начал стрелять из ружья и пистолета по спецназовцам и в результате ранил четверых бойцов.

В конце концов вооруженного мужчину удалось задержать. У него изъяли охотничье ружье и пистолет, их направили на экспертизу. Жизни раненных спецназовцев ничего не угрожает.

В ходе задержания был ранен и сам подозреваемый. Сейчас он находится в больнице под охраной полиции.

Было открыто уголовное производство по статьям "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как в Днепропетровской области КОРД задержал преступную группировку из четырех человек, подозреваемых в серии разбойных нападений на территории области.

Также напомним, что в Черновцах в дом к двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина и вымогали деньги.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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