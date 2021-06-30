В Винницкой области чиновник "заработал" состояние на гололеде. Какую схему провернул

Следователи полиции Могилев-Подольского объявили экс-чиновнику о подозрении в растрате бюджетных средств

В Винницкой области бывшего чиновника управления жилищно-коммунального хозяйства Могилев-Подольского городского совета подозревают в приобретении по необоснованно завышенной цене технической соли для посыпки тротуаров и дорог. Местному бюджету нанесен ущерб в размере более 183 000 гривен.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, подозреваемый вступил в сговор с предпринимателем и с целью незаконного обогащения в течение осенне-зимнего периода 2019 и 2020 заключил договор на приобретение технической соли по значительно завышенной цене.

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Сейчас должностному лицу объявили о подозрении в совершении преступления по статье "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

За такое правонарушение предусмотрено от 7 до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве чиновник присвоил 900 тысяч гривен при строительстве канализационных очистных сооружений.

Также напомним, в Полтавской области бизнесмен "заработал" миллионы на закупках медоборудования.

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