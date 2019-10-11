В Винницкой области дети выловили в реке отрезанную ногу

В Винницкой области дети выловили из реки пакет с человеческой конечностью / Фото: Сегодня

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В городе Ладыжине Винницкой области дети выловили в реке Южный Буг отрезанную человеческую ногу. Мальчики пошли на рыбалку и случайно вытащили из воды пакет с конечностью.

"Думали, что какой-то пакет там, какой-то мусор или еще что-то, и решили просто посмотреть", – говорит 13-летний Дмитрий Ищук.

Дима не забудет этой рыбалки. Сначала друзья обрадовались, думали: в пакете там деньги или еще какой-то клад. Но когда достали удочками находку, ужаснулись.

"Мой друг сказал, что он увидел часть ноги, а я сам увидел именно пальцы на ноге, и сильно очень испугался. Ну она была какая-то, как такая белая", – рассказал школьник.

Испуганные школьники испугались и бросились бежать, а по дороге вызвали полицию, а дома рассказали обо всем родителям.

"Почему такие вещи должны плавать в реке? В реке дети купаются, ловим рыбу в этой реке, из этой реки берется вода. Ребенок был напуган, он сразу испугался", – посетовала мама Дмитрия Таисия Ищук.

Эксперты осмотрели находку рыбаков и установили, что нога была ампутирована. Полицейские отправились в местную больницу, и там подтвердили: действительно, накануне делали две операции. И конечность, скорее всего, принадлежит их пациентке, 84-летней Марии.

За пенсионеркой ухаживает сын Александр. "Сегодня" отправились к нему домой. Но двери никто не открыл. Журналисты разыскали жену Александра, и она объяснила, как нога свекрови оказалась в Южном Буге.

Мол, после ампутации врачи отдали конечность сыну, чтобы тот через ритуальное агентство ее похоронил. Но услуга оказалась слишком дорогой для семьи.

"Хотел заплатить этих 300 гривен, а она говорит: "Какие 300? Или 750, или 800, или 960, я сейчас перезвоню, уточню". Ну он и решил, что это очень дорого для нас, пенсионеров. Он тогда сам был в шоке, выпил, и это, видно, на пьяную голову так получилось", – рассказала жена Александра Сафронова Ирина Кайгулова.

Поэтому мужчина и выбросил ногу в реку. Произошло это три недели назад. Жена говорит: сама этого не знала, ей рассказали уже полицейские.

"Конечно, шокирована. Я, во-первых, была шокирована, что это человеку сделали… Вот если бы мне отдали, чтобы я с ней делала?" – говорит Ирина Кайгулова.

В больнице "Сегодня" объяснили: по желанию пациентов, после операций отдают биоматериал. И родственники обязаны похоронить его на кладбище.

"Крематория в городе нет, поэтому части тела они захороняют на местном кладбище. Переспросили родственников, они сказали: "Да, мы забрали, мы похороним". А то, что уже они сделали, это я так понял, ничего лучшего они придумать не смогли", – говорит главный врач Ладыжинской городской больницы Виталий Клименко.

"Врачи по требованию, по требованию родных, обязаны предоставить данный орган, для того, чтобы провести захоронение. У полиции нет претензий к врачам", – говорит заместитель начальника Ладыжинского отделения полиции Сергей Бойко.

Ничего криминального в действиях сына, который отправил ногу матери в плавание, как сказали "Сегодня", нет. Следователи забрали конечность в морг.

Теперь ее захоронят медики. Сын, который выбросил конечность матери в воду, заплатит штраф – 119 гривен. А в больнице уже думают закупить специальную печь, где смогут сжигать биоматериалы после операций.

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