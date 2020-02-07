Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,58
27,04

В Винницкой области двое школьников вытащили мужчину из ледяной реки: видео

7 февраля, 18:44

Парням пришлось забраться в воду, чтобы вытащить несчастного

Едва не погиб от переохлаждения мужчина, который упал в реку в Винницкой области. Полчаса не мог выбраться на берег. Из-за судорог и низкого давления уже терял сознание, но мимо проходили школьники. Пришли на помощь и сначала тянули мужчину за одежду, а потом и сами насквозь промокли в ледяной воде. Подробности героической истории спасения – глазами "Сегодня".

Мимо этой реку пятидесяти семилетний мужчина проходил вечером. Поскользнулся на крутом берегу и упал в воду. Выбраться сам не мог, поэтому звал на помощь. Его едва было слышно, рассказали новостям "Сегодня" Владислав и Максим. Школьники гуляли неподалеку. Сначала и не поняли, откуда крики. В темноте едва разглядели силуэт в воде. И сразу же бросились вытаскивать мужчину.

"У него руки скользкие были, я не мог вытащить, я брал за капюшон", – рассказывает школьник Владислав Бржезицкий.

Но обессиленного мужчину в одежде, тяжелой от воды, не осилили даже вдвоем. Чтобы не упустить время, сами попрыгали в ледяную воду.

"Начали вытаскивать. Здесь очень крутой спуск. Он очень тяжелый", – отмечает Максим Спесивцев.

Как только достали полубессознательного потерпевшего, набрали номера спасателей и скорой. Те говорят, что спасатели подоспели вовремя, ведь еще немного, и было бы поздно.

Игорь Горбеляс, заместитель главного врача по медицинской части Казатинской районной больницы:

"Сильное переохлаждение, давление у него было очень низкое. Волдыри, синюшность еще сохраняется. Но не критические явления, которые могут быть при переохлаждении".

Опытный водолаз Артем Сечка учит новости "Сегодня", как спасать человека, провалившегося под лед или упавшего в зимнюю реку:

"Человеку нужно что-то подать. Например, элемент одежды. Можно снять с себя куртку, можно снять поясной ремень и подать человеку его. Если человек в панике схватит того, кто его спасает, она этой мертвой хваткой может уже его не отпустить".

Спасенный проведет в больнице минимум две недели. Но как только выпишут, обещает отблагодарить школьников.

Случаи невероятного спасения случаются каждый день. И не всегда спасают именно людей. Так, ранее новости "Сегодня" писали о том, как мужчина спас тонущую в ледяной воде собаку. Обычный прохожий зашел в воду при нулевой температуре, чтобы помочь бродячему животному.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

река спасение переохлаждение Винницкая область

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украину идет аномальная погода: прогноз на февраль
В Украину идет аномальная погода: прогноз на февральУкраина
Украинец снял видео о платежке за газ и собрал 4,7 млн просмотров за три дня
Украинец снял видео о платежке за газ и собрал 4,7 млн просмотров за три дняЭкономика
В Украине ударят жуткие морозы: каким областям не повезет
В Украине ударят жуткие морозы: каким областям не повезетУкраина
Умерла девочка, которую родила и спрятала в шкаф 17-летняя студентка под Херсоном
Умерла девочка, которую родила и спрятала в шкаф 17-летняя студентка под ХерсономДругие регионы
Снежная буря в Николаеве повалила деревья, повредила авто и остановила фуры (фото, видео)
Снежная буря в Николаеве повалила деревья, повредила авто и остановила фуры (фото, видео)Другие регионы
Под Херсоном чудом спасли младенца: 17-летняя студентка родила и спрятала в шкаф
Под Херсоном чудом спасли младенца: 17-летняя студентка родила и спрятала в шкафДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...