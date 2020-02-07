В Винницкой области двое школьников вытащили мужчину из ледяной реки: видео

Едва не погиб от переохлаждения мужчина, который упал в реку в Винницкой области. Полчаса не мог выбраться на берег. Из-за судорог и низкого давления уже терял сознание, но мимо проходили школьники. Пришли на помощь и сначала тянули мужчину за одежду, а потом и сами насквозь промокли в ледяной воде. Подробности героической истории спасения – глазами "Сегодня".

Мимо этой реку пятидесяти семилетний мужчина проходил вечером. Поскользнулся на крутом берегу и упал в воду. Выбраться сам не мог, поэтому звал на помощь. Его едва было слышно, рассказали новостям "Сегодня" Владислав и Максим. Школьники гуляли неподалеку. Сначала и не поняли, откуда крики. В темноте едва разглядели силуэт в воде. И сразу же бросились вытаскивать мужчину.

"У него руки скользкие были, я не мог вытащить, я брал за капюшон", – рассказывает школьник Владислав Бржезицкий.

Но обессиленного мужчину в одежде, тяжелой от воды, не осилили даже вдвоем. Чтобы не упустить время, сами попрыгали в ледяную воду.

"Начали вытаскивать. Здесь очень крутой спуск. Он очень тяжелый", – отмечает Максим Спесивцев.

Как только достали полубессознательного потерпевшего, набрали номера спасателей и скорой. Те говорят, что спасатели подоспели вовремя, ведь еще немного, и было бы поздно.

Игорь Горбеляс, заместитель главного врача по медицинской части Казатинской районной больницы:

"Сильное переохлаждение, давление у него было очень низкое. Волдыри, синюшность еще сохраняется. Но не критические явления, которые могут быть при переохлаждении".

Опытный водолаз Артем Сечка учит новости "Сегодня", как спасать человека, провалившегося под лед или упавшего в зимнюю реку:

"Человеку нужно что-то подать. Например, элемент одежды. Можно снять с себя куртку, можно снять поясной ремень и подать человеку его. Если человек в панике схватит того, кто его спасает, она этой мертвой хваткой может уже его не отпустить".

Спасенный проведет в больнице минимум две недели. Но как только выпишут, обещает отблагодарить школьников.

Случаи невероятного спасения случаются каждый день. И не всегда спасают именно людей. Так, ранее новости "Сегодня" писали о том, как мужчина спас тонущую в ледяной воде собаку. Обычный прохожий зашел в воду при нулевой температуре, чтобы помочь бродячему животному.

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