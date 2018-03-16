В Винницкой области громады взялись за возрождение медицины

Сегодня, 23:13

После объединения бюджет громады составил три миллиона гривен. 75 тысяч из них выделили на прибавку к зарплате врачей


Бесплатно закончить медуниверситет, получить работу, жилье и зарплату в 400 долларов. В Винницкой области поддерживать медицину взялись объединенные громады. Хотят, чтобы молодые специалисты возвращались в села, а опытные врачи не уезжали за границу.

Александр Горенюк 26 лет работал фельдшером в скорой помощи. Два года назад возглавил тергромаду. И сразу же взялся возрождать медицину на селе.

После объединения бюджет громады составил три миллиона гривен. 75 тысяч из них выделили на прибавку к зарплате врачей. А еще специалистам, которые решат переехать в Вапнярку, будут снимать жилье. Все из-за катастрофической кадровой нехватки: окулист, дерматолог, травматолог, хирург, рентгенолог и педиатр здесь работают по совместительству, за отдельную оплату. Прием ведут раз в неделю.

Заманивать врачей планируют и служебным жильем. Но не раньше, чем к концу года. Тергромада намерена отсудить квартиры у Министерства обороны.

Шесть свободных квартир нашли в этом бывшем военном городке. Здесь есть трех-двух и однокомнатные. Заселяться в них врачи могут целыми семьями. А если проработают больше десяти лет, жилье приватизируют.

Еще в планах студентам-медикам, которые приедут работать сюда оплачивать обучение. К концу лета за спонсорские деньги хотят построить межрайонный хоспис. А первого педиатра, который уже согласился переехать из соседнего района, тут ждут уже в апреле.
медицина, видео, громады
Источник:

"Сегодня"

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