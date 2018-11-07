В Винницкой области иномарка сбила 11-летнюю девочку

Сегодня, 17:30

Ребёнка с телесными повреждениями госпитализировали

Фото: vn.npu.gov.ua
Фото: vn.npu.gov.ua

В Винницкой области случилось ДПТ, в результате которого пострадала 11-летняя девочка.

Инцидент произошел вчера, 6 ноября, около 17:00 в селе Стражгород Теплицкого района, о чем сообщила пресс-служба Национальной полиции Винницкой области.

По предварительным данными, девочка внезапно вышла на дорогу и попала под колеса микроавтобуса Volkswagen, которым управлял 54-летний житель пгт Теплик. Пострадавшая с телесными повреждениями госпитализирована в местную больницу, сообщила пресс-служба.

Автомобиль забрали на штрафплощадку, а детали ДТП выясняет полиция.

Следственный отдел открыл производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). За такое правонарушение виновнику грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до трёх лет с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.

Напомним, недавно одна из пострадавших в ДТП на трассе Киев-Одесса девочек умерла в больнице. Ребенок скончался, не приходя в сознание.

Также напомним, что под Львовом в тройном ДТП пострадали четыре человека, в том числе два ребенка. Дети двух и 14 лет, а также двое взрослых пострадавших госпитализированы в медучреждение.
ДТП, ребенок, ранение, винницкая область
Источник:

"Сегодня"

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