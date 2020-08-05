В Винницкой области из-за коронавируса закрыли мясной павильон: заболел работник

В Винницкой области, где COVID-19 заболели работники лабораторного центра, коронавирус подтвердили у работника мясного павильона на рынке в Оратове. Об этом сообщил председатель Оратовской РГА Олег Чугункин, пишет "Суспильне".

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Он уточнил, что в связи с инцидентом павильон закрыли, сейчас там проводят дезинфекцию.

"Районной комиссией запрещено проведение любых массовых мероприятий на территории района и закрыт на две недели мясной павильон на местном рынке", – сказал Чугункин.

По данным СНБО, в Винницкой области за прошлые сутки, 4 августа, выявлено 32 случая коронавируса, 16 человек выздоровели. Еще один пациент умер.

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Всего с начала эпидемии в области подтвердили 2880 случаев COVID-19. 2138 человек выздоровели. Сейчас болеют 687 пациентов.

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Напомним, недавно вспышку коронавируса зафиксировали в Винницкой областной больнице имени Николая Пирогова. Там инфекцию подтвердили у 25 человек.

Как известно, за прошедшие сутки, 4 августа, COVID-19 в Украине заболел 1271 человек. Это абсолютный антирекорд по числу зараженных с начала эпидемии.

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