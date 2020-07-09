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В Винницкой области копы "накрыли" домашнюю нарколабораторию: что там производили

9 июля, 04:35

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

«Инструкцию» для приготовления наркотиков мужчина нашел в интернете

В Винницкой области полицейские задержали мужчину, который огранизовал мини-нарколабораторию в собственном доме.

Как рассказали в пресс-службе областной полиции, инцидент произошел в Немировском районе. Выяснилось, что 35-летний местный житель сначала разузнал в интернете о строении устройства для изготовления наркотиков, а потом начал производить запрещенные вещества на дому. Изготавливал мужчина амфетамин.

По словам начальника Немировского отдела полиции Петра Скичко, во время обысков у задержанного нашли оборудование, химические реактивы для изготовления наркотиков и уже готовые наркотики. Теперь мужчине грозит до пяти лет ограничения свободы.

Напомним, недавно СБУ ликвидировала мощные нарколаборатории по производству психотропных веществ, организованные бывшим преподавателем химии. Мужчина не только делал наркотики, но и продавал схемы для их изготовления.

А в Киеве боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

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наркотики полиция разоблачение нарколаборатория амфетамин Винницкая область

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