В Винницкой области копы остановили микроавтобус с тремя тоннами нелегального спирта

В иномарки обнаружили 17 пластиковых бочек со спиртом

Фото: ГУНП в Винницкой области.

В Винницкой области копы остановили микроавтобус с тремя тоннами нелегального спирта //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/d98/102/5cad98102fda1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/d98/102/5cad98102fda1.jpg 2019-04-10T10:31:00+03:00 Другие регионы В иномарки обнаружили 17 пластиковых бочек со спиртом

В Могилев-Подольском районе Винницкой области правоохранители остановили микроавтобус, который перевозил три тонны нелегального спирта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП области.







Микроавтобус Volkswagen копы задержали сегодня в полночь. За рулем автомобиля находился 33-летний житель Тернопольской области. При осмотре грузового отсека иномарки полицейские обнаружили 17 пластиковых бочек емкостью 200 литров каждая, заполненных веществом с резким запахом спирта. Никаких документов водитель на груз не показал, а объяснить его происхождение отказался.

Напомним, ранее мы сообщали, что на территории трех областей Украины правоохранители обнаружили цеха по производству контрафактного алкоголя, подделанного под известные бренды. Изъяли сам алкоголь и средства производства на сумму в почти миллион гривен.

Кроме того, сообщалось, что в Тернопольской области работники полиции сами "варили" и продавали суррогатный алкоголь местным жителям. У них нашли около 600 литров нереализованных запасов, весь фальсификат изъяли их коллеги по службе.

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