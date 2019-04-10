В Винницкой области копы остановили микроавтобус с тремя тоннами нелегального спирта
В иномарки обнаружили 17 пластиковых бочек со спиртом
В Могилев-Подольском районе Винницкой области правоохранители остановили микроавтобус, который перевозил три тонны нелегального спирта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП области.
Микроавтобус Volkswagen копы задержали сегодня в полночь. За рулем автомобиля находился 33-летний житель Тернопольской области. При осмотре грузового отсека иномарки полицейские обнаружили 17 пластиковых бочек емкостью 200 литров каждая, заполненных веществом с резким запахом спирта. Никаких документов водитель на груз не показал, а объяснить его происхождение отказался.
Напомним, ранее мы сообщали, что на территории трех областей Украины правоохранители обнаружили цеха по производству контрафактного алкоголя, подделанного под известные бренды. Изъяли сам алкоголь и средства производства на сумму в почти миллион гривен.
Кроме того, сообщалось, что в Тернопольской области работники полиции сами "варили" и продавали суррогатный алкоголь местным жителям. У них нашли около 600 литров нереализованных запасов, весь фальсификат изъяли их коллеги по службе.
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