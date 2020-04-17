В Винницкой области коронавирусом заразились 296 человек: где их больше всего

В области от инфекции вылечили 20 человек

В Винницкой области коронавирусной инфекцией заразились уже 296 человек. От COVID-19 в регионе вылечили 20 человек, сообщили в местном лабораторном центре МОЗ.

"По состоянию на 11:00 часов 17.04.2020 года на территории области зарегистрировано 487 подозрений на COVID-19. В 296 случаях обнаружен коронавирус", – говорится в сообщении.

За последние сутки в регионе на коронавирус проверили 394 образцов. 17 тестов показали положительный результат. Также известно, что среди зараженных в области 19 детей. 10 из них лечат в Виннице, в Гайсинском районе – 4, в Винницком, Литинском, Томашпольском, Тростянецком, Черновицком районах – по одному ребенку.

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Зараженных в области обнаружили в:

Винница – 126 человек

– 126 человек Калиновский район – 57 человек

– 57 человек Винницкий район – 15 человек

– 15 человек Тростянецкий район – 15 человек

– 15 человек Погребищенский район – 12 человек

– 12 человек Гайсинский район – 11 человек

– 11 человек Казатинский район – 9 человек

– 9 человек Барский район – 6 человек

– 6 человек Жмеринский, Немировский, Хмельницкий, Ямпольский районы – по 5 человек

– по 5 человек Литинский район – 4 человека

– 4 человека Липовецкий, Муровано-Куриловецкий, Томашпольский район – по 3 человека

– по 3 человека Иллинецкий, Крыжопольский, Могилев-Подольский, Тульчинский районы - по 2 человека

- по 2 человека Ладыжин, Оратовский, Тивровский, Черновицкий районы – по 1 человеку.

Ранее мы сообщали, что в больнице Винницы от коронавируса излечилась 73-летняя женщина, которая к тому же имела тяжелую патологию.

Напомним, в Украине дали новый прогноз пика смертности от коронавируса.

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