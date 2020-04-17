Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,63
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

В Винницкой области коронавирусом заразились 296 человек: где их больше всего

17 апреля, 15:39

Тина Наринецкая

В области от инфекции вылечили 20 человек

В Винницкой области коронавирусной инфекцией заразились уже 296 человек. От COVID-19 в регионе вылечили 20 человек, сообщили в местном лабораторном центре МОЗ.

"По состоянию на 11:00 часов 17.04.2020 года на территории области зарегистрировано 487 подозрений на COVID-19. В 296 случаях обнаружен коронавирус", – говорится в сообщении.

За последние сутки в регионе на коронавирус проверили 394 образцов. 17 тестов показали положительный результат. Также известно, что среди зараженных в области 19 детей. 10 из них лечат в Виннице, в Гайсинском районе – 4, в Винницком, Литинском, Томашпольском, Тростянецком, Черновицком районах – по одному ребенку.

Реклама

Зараженных в области обнаружили в:

  • Винница – 126 человек
  • Калиновский район – 57 человек
  • Винницкий район – 15 человек
  • Тростянецкий район – 15 человек
  • Погребищенский район – 12 человек
  • Гайсинский район – 11 человек
  • Казатинский район – 9 человек
  • Барский район – 6 человек
  • Жмеринский, Немировский, Хмельницкий, Ямпольский районы – по 5 человек
  • Литинский район – 4 человека
  • Липовецкий, Муровано-Куриловецкий, Томашпольский район – по 3 человека
  • Иллинецкий, Крыжопольский, Могилев-Подольский, Тульчинский районы - по 2 человека
  • Ладыжин, Оратовский, Тивровский, Черновицкий районы – по 1 человеку.

Ранее мы сообщали, что в больнице Винницы от коронавируса излечилась 73-летняя женщина, которая к тому же имела тяжелую патологию.

В тренде
На Донбассе не утихает вражеский огонь: где было "жарко"

Напомним, в Украине дали новый прогноз пика смертности от коронавируса.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

дети Винница инфекция заражение коронавирус Винницкая область

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 17 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 17 апреляУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 17 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 17 апреля и все подробности из регионовУкраина
"Комендантский час" ввели еще в одной области УкраиныДругие регионы
Возле морга в Черкассах заметили огромный рефрижератор: что произошло
Возле морга в Черкассах заметили огромный рефрижератор: что произошлоДругие регионы
В райцентре на Винничине за сутки нашли более 30 зараженных коронавирусом: почти все – медики
В райцентре на Винничине за сутки нашли более 30 зараженных коронавирусом: почти все – медикиДругие регионы
Украина под замком: в каких областях и на сколько введен
Украина под замком: в каких областях и на сколько введен "комендантский час"Другие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...