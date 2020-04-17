В Винницкой области коронавирусом заразились 296 человек: где их больше всего

В Винницкой области коронавирусной инфекцией заразились уже 296 человек. От COVID-19 в регионе вылечили 20 человек, сообщили в местном лабораторном центре МОЗ.
"По состоянию на 11:00 часов 17.04.2020 года на территории области зарегистрировано 487 подозрений на COVID-19. В 296 случаях обнаружен коронавирус", – говорится в сообщении.
За последние сутки в регионе на коронавирус проверили 394 образцов. 17 тестов показали положительный результат. Также известно, что среди зараженных в области 19 детей. 10 из них лечат в Виннице, в Гайсинском районе – 4, в Винницком, Литинском, Томашпольском, Тростянецком, Черновицком районах – по одному ребенку.
Зараженных в области обнаружили в:
- Винница – 126 человек
- Калиновский район – 57 человек
- Винницкий район – 15 человек
- Тростянецкий район – 15 человек
- Погребищенский район – 12 человек
- Гайсинский район – 11 человек
- Казатинский район – 9 человек
- Барский район – 6 человек
- Жмеринский, Немировский, Хмельницкий, Ямпольский районы – по 5 человек
- Литинский район – 4 человека
- Липовецкий, Муровано-Куриловецкий, Томашпольский район – по 3 человека
- Иллинецкий, Крыжопольский, Могилев-Подольский, Тульчинский районы - по 2 человека
- Ладыжин, Оратовский, Тивровский, Черновицкий районы – по 1 человеку.
Ранее мы сообщали, что в больнице Винницы от коронавируса излечилась 73-летняя женщина, которая к тому же имела тяжелую патологию.
Напомним, в Украине дали новый прогноз пика смертности от коронавируса.
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